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東京電力與沃旭能源合資 成立公司開發離岸風電

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

東京電力與沃旭能源集團今（18）日宣布，雙方協議正式成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，攜手參與日本銚子市（Choshi）離岸風電特定區域的競標。

東京電力與沃旭能源於2019年1月簽署合作備忘錄，承諾共同在日本開發離岸風電計畫，並打造雙方合作框架與建立組織架構，推動東京附近的銚子離岸風電計畫。

沃旭表示，正式成立合資公司象徵東京電力與沃旭能源正式締結業務合作關係，攜手推動銚子離岸風電計畫，雙方也規劃在日本政府正式劃定位於銚子市外的離岸風電特定區域後，將透過合資公司參與首次競標。

沃旭與東電也達成共識，未來持續在此特定區域合作發展更多離岸風電計畫。

東京電力代表執行役社長小早川智明說，東電與沃旭的夥伴關係進展卓越，期望在銚子離岸風電計畫取得成功；此次成立合資公司為雙方建立獨特的合作框架，能有效整合運用彼此的專業優勢，將為銚子離岸風電計畫的成功奠定重要基石。

此外，小早川智明表示，東京電力將在4月成立子公司『東京電力再生能源株式會社』（TEPCO Renewable Power, Incorporated），全力發展再生能源成為主要發電來源。透過結盟沃旭以及共同成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，將有助於推動東電及子公司東京電力再生能源業務成長。

沃旭能源集團全球執行長Henrik Poulsen也說，這個合資公司不僅象徵沃旭及東電在合作推動日本能源轉型上邁出重大一步，更是沃旭能源正式進入日本離岸風電市場的歷史性時刻，將持續致力使日本成為亞太地區的離岸風電領導市場之一。

離岸風電 東京 再生能源

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