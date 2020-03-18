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萬年清去年營收4.71億元、每股稅後純益3.16元

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

萬年清（6624）今天公布去年財報，合併營收4.71億元、年增22.85％，稅後純益5,431萬元、年增9.51％，每股稅後純益3.16元，優於前年的3.10元，營收及獲利都創歷史新高。其中108年毛利率32.41％，略低於107年的35.26％，主因在於108年度統包工程收入占比大於技術設備工程收入。

萬年清表示，108年全年合併營收為公司成立以來新高，主要來自於越南市場的貢獻，顯示近年積極布局越南市場有成。在台商生產基地轉移或加碼投資越南之後，萬年清越南市場營運占比由107年的9%提高至108年的57%；大陸市場營運占比則從65%降至7%，越南成為去年營收最大市場。

另外去年營收來自印度、印尼及台灣市場占比則分別為8%、3%及25%，萬年清透過全球布局策略，帶動營收及獲利再創歷史新高。萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括大陸、越南及印度等。

越南 營收

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