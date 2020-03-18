皇翔出售道路用地獲利1.8億 目標首季入帳

皇翔建設今（18）日公告考量整體基地開發綜效，因此向公司關係人廖羚君、廖珮如各取得台北市中正區臨沂段466、466-2地號持有的0.0041坪、0.0003坪土地，土地購入價格各達27,256元。

另外，皇翔建設同步公告出售新北市板橋區民權段148地號等31筆道路用地予關係人慶隆開發，出售面積為1,137.47平方公尺、約344.08坪，出售總價1.8億元，出售獲利為1.37億元，每股挹注約0.41元。

皇翔建設發言人游玉華表示，該獲利款項目標首季完成入帳、挹注營運。

游玉華指出，台北市中正區臨沂段466、466-2地號之土地，將與關係人共同合建開發，預計今年第3季推出，目前規劃興建地上15樓、地下三樓之住宅大樓，規劃一、二房之15~25坪產品，可售面積為2,631.24坪，總基地面積為275.5775坪，目標今年第3季或第4季推出，目前準備送件拿建照。

皇翔建設今年預計推出兩大新案，包括皇翔PARK（原案名為皇翔國鼎）目前已在銷售，另外永寧段也會推出，推出時程將依建照取得時間而定。