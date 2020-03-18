快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

新創WeMo Scooter擴大高雄在地服務 新增鹽埕區

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

共享智慧機車服務 WeMo Scooter 今日宣布拓展營運範圍觸角，3月20日起高雄營運範圍新增鹽埕區，當地景點包含駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區，以智慧出行滿足在地交通移動需求。WeMo Scooter趁勢促銷，高雄營運範圍全區捷運與鹽埕區域輕軌周邊將隨機提供1分鐘僅1元的紅標優惠車輛

WeMo Scooter 主打「智慧出行服務」經驗，去年第3季首度跨足高雄，正式成立六都中第三個營運城市。WeMo Scooter 營運車輛以專屬App四步驟操控，一支手機即可完成，停在露天合法公有停車格與合作停車場即可歸還，享受便利24小時智慧騎乘服務。

因應港都共享交通需求，WeMo Scooter 2020年起每月擴大營運區域，今日宣布擴大高雄核心營運範圍，除現有營運區域左營、楠梓、前鎮區與三民區域營運範圍外，延伸至在地觀光美食中心鹽埕區，此次擴區網羅重要美食悠閒重點景點，包含駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區，WeMo Scooter 期望搭配大眾運輸串連重要藝文景點，提供在地更豐富方便的交通選擇。

WeMo Scooter 積極佈局在地綠能運輸網，加入高雄 MeN Go交通月票行列，消費者可用加送 MeN Go Point 點數使用 WeMo Scooter 服務，搭配大眾運輸高雄捷運、公車、輕軌等，利用各種綠色運具作為日常代步工具。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示， 高雄共享運具市場蓬勃發展， WeMo Scooter 年初即鎖定高雄做為大台北地區外，全力發展之重要城市。營運策略鎖定從大眾運輸捷運向外延伸，積極作為搭配大眾運輸重要一環，營運區域更從工業區逐步延伸至高雄核心民生區域，提供市民不管是上下班通勤到美食悠閒所有交通需求，24小時提供當地重要交通新選擇，與地方政府一起努力，深耕打造綠色城市 。

WeMo 捷運 鐵道

延伸閱讀

高雄新興火警 1中風男子送醫

堅信台灣防疫滴水不漏 白嘉莉瞄準高雄盼南遊

月薪一樣選台南還高雄？ 兩派網友戰翻：都市規模差太多

高雄建築工地火警 火已控制

相關新聞

力麗攜手溫德姆酒店集團 哲園花蓮館以新品牌開幕

力麗觀光（5364）宣布與全球最大酒店品牌特許經營商溫德姆酒店集團合作，旗下力麗哲園花蓮館以「花蓮力麗華美達安可酒店」掛...

空運貨品倉位供需失衡 捷迅：運價大漲

貨運承攬業捷迅董事長顧城明表示，受到新冠肺炎疫情影響，航空公司砍班或停航，造成貨運倉位供應不足，適逢中國大陸復工後，客戶...

莫凡彼首家湖畔4.0旗艦店 進駐麗寶Outlet Mall

全新4.0升級版莫凡彼Café插旗麗寶Outlet Mall，將於19日盛大開幕，全店以咖啡色為基調，融入莫蘭迪配色古典...

三航線全垮！ 星宇：峴港暫時停飛到4月底

星宇航空今年1月23日小年夜風光開航，如今不到兩個月，在新冠肺炎影響下陸續停飛。昨天中央流行疫情指揮中心將亞洲19國升級...

台灣奧迪搶攻國內車市商機 啟動經銷商拓展計劃

國內消費者買車的方式改變，去年進口車市占率衝上47.7％，國內對於進口車的喜好已經改變，台灣奧迪今（18）日舉行記者會，...

奧迪聯手匯豐汽車 擴展經銷網絡

台灣奧迪決定攜手全新經銷商團隊「豐仕汽車股份有限公司」加入四環品牌的銷售和服務體系，由於豐仕具有裕隆集團的色彩，這也宣示...

配合全面境管 雄獅4月底前旅行團全部取消

因應新冠肺炎全球疫情，在全球疫情嚴峻之際，雄獅旅遊今日發布聲明表示，全力配合政府防疫措施法令，且視旅客安全為首要原則，全...

雄獅4月底前全面暫停海外旅遊 5月會再評估

雄獅（2731）今（18）日表示，因應新冠肺炎全球疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，亞洲19國、東歐1國及美國3州的旅遊疫...

不畏疫情！台泥逆勢啟動2020年徵才計畫 推視訊面談

新冠肺炎疫情蔓延，相較於許多企業傳出放無薪假，國內水泥龍頭台泥集團今天逆勢宣布啟動「2020年徵才計畫」，今年特別鎖定「...

防疫當前 台泥招募儲備幹部推視訊面談

武漢肺炎疫情當前，適逢招募人力旺季，台泥宣布將推出「台泥視訊面談online」，打出保證與主管面試，吸引求職者上網預約申...

疫情影響成本大漲 混凝土公會喊冤：沒有暴利

營造業者近期質疑混凝土業者報價時「偷漲價」，表示不滿，台灣區預拌混凝土公會理事長劉福財喊冤。他表示，由於受到新冠肺炎影響...

昇陽標下國產署土地 溢價26.6%

昇陽建設昨（17）日以5.43億元標下財政部國產署位於台北市萬華區青年段一小段285坪土地，溢價26.6%；由於本月30日還有「世紀標案」世貿三館登場，若能順利標脫，第1季土地交易上看700億元，有機會刷新首季土地歷史交易紀錄。

熱門新聞

新冠肺炎重創投資者信心 孫大千建議政府降息和減稅

明起管制入境 學者：航空公司、旅行社、飯店估倒六成

三航線全垮！ 星宇：峴港暫時停飛到4月底

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

歐美疫情全淪陷 我國金融業曝險逾13兆元

雲端巨擘攻宅經濟 帶旺台廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。