新創WeMo Scooter擴大高雄在地服務 新增鹽埕區

共享智慧機車服務 WeMo Scooter 今日宣布拓展營運範圍觸角，3月20日起高雄營運範圍新增鹽埕區，當地景點包含駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區，以智慧出行滿足在地交通移動需求。WeMo Scooter趁勢促銷，高雄營運範圍全區捷運與鹽埕區域輕軌周邊將隨機提供1分鐘僅1元的紅標優惠車輛

WeMo Scooter 主打「智慧出行服務」經驗，去年第3季首度跨足高雄，正式成立六都中第三個營運城市。WeMo Scooter 營運車輛以專屬App四步驟操控，一支手機即可完成，停在露天合法公有停車格與合作停車場即可歸還，享受便利24小時智慧騎乘服務。

因應港都共享交通需求，WeMo Scooter 2020年起每月擴大營運區域，今日宣布擴大高雄核心營運範圍，除現有營運區域左營、楠梓、前鎮區與三民區域營運範圍外，延伸至在地觀光美食中心鹽埕區，此次擴區網羅重要美食悠閒重點景點，包含駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區，WeMo Scooter 期望搭配大眾運輸串連重要藝文景點，提供在地更豐富方便的交通選擇。

WeMo Scooter 積極佈局在地綠能運輸網，加入高雄 MeN Go交通月票行列，消費者可用加送 MeN Go Point 點數使用 WeMo Scooter 服務，搭配大眾運輸高雄捷運、公車、輕軌等，利用各種綠色運具作為日常代步工具。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示， 高雄共享運具市場蓬勃發展， WeMo Scooter 年初即鎖定高雄做為大台北地區外，全力發展之重要城市。營運策略鎖定從大眾運輸捷運向外延伸，積極作為搭配大眾運輸重要一環，營運區域更從工業區逐步延伸至高雄核心民生區域，提供市民不管是上下班通勤到美食悠閒所有交通需求，24小時提供當地重要交通新選擇，與地方政府一起努力，深耕打造綠色城市 。