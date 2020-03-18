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看好抗疫健身需求 岱宇接單動能旺3月出貨回升

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

健身器材廠岱宇（1598）看好全球抗疫帶動健身需求及宅經濟線上消費，創造家用健身器材銷售業務良好環境，推升旗下SOLE、SPIRIT及XTERRA品牌主要客戶訂單需求熱絡，近期北美SOLE品牌、德國CARDIO fitness通路在線上電商銷售持續創高，加上積極提升台灣彰化全興廠、中國嘉興廠產能稼動率表現，在主要客戶追加訂單需求下，有助集團旗下各品牌出貨表現自3月持續回升。

岱宇表示，觀察全球肺炎疫情蔓延，掀起宅經濟居家健身需求熱潮，有機會成為市場趨勢下受惠者之一，不僅旗下SOLE品牌為北美第一大電商健身器材品牌之地位，目前北美地區線上訂單動能暢旺，受惠SOLE品牌良好知名度、產品線齊全，帶動北美主要通路客戶Dick’s旗下門市SOLE品牌產品項目比重提升，且近期也強化線上銷售布局，加大整體備貨力道。

岱宇說，旗下XTERRA品牌憑藉在品質、性能與外觀設計具備更高性價比優勢，近年Amazon電商客戶保持高雙位數訂單出貨表現，看好主要客戶網購訂單暢旺，持續拉升中國嘉興廠產能稼動率，且目前原料供應已逐步回穩並陸續完成訂單出貨，以期4月XTERRA品牌恢復以往強勁出貨動能。

岱宇進一步表示，SPIRIT品牌受惠集團近年持續強化全球品牌行銷宣傳、新產品研發及完善商用健身器材產品線策略效益持續發酵，帶動2019年SPIRIT品牌營收比重達21.65％，健身風氣盛行同步推升美國地區3月接單表現，另一方面，旗下Johnny G商用飛輪產品亦獲大型連鎖飛輪俱樂部青睞，目前已進行產品使用測試階段，若順利取得客戶訂單，將有助於增添整體營運新一波銷售表現。

展望未來營運，第1季雖受肺炎疫情影響訂單出貨遞延，但3月整體出貨動能隨著產能稼動率回升而有望同步回溫，在旗下品牌目前整體訂單無虞，且有機會受惠全球健身風氣、宅經濟消費等需求，創造良好業務銷售環境，再加上已完成併購Sole Fitness公司挹注集團營收貢獻。

岱宇說，透過集團旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理、售後服務資源整合等，隨著SOLE品牌在北美主要通路客戶保持良好備貨需求，及線上電商銷售動能強勁，目前規劃擴增SOLE品牌於家用健身器材、輕商用產品線，預計第3季新產品陸續上市展開新一波銷售，可望創造未來整體營運良好成長動能。

健身 岱宇 電商

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