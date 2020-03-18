大同3C推出醫同守護家園 醫護人員買家電九折

即日起至4月30日止，大同3C推出「你挺台灣 我們挺你 醫同守護家園」方案，憑醫護人員識別證或防疫人員-疾管署相關工作證至全台大同3C直營門市即可享全館家電九折優待（福利品/陳列品/出清品/黃金週DM特價商品/映鮮商品不適用）。

另為體恤醫護防疫人員投注大部份心力在抗疫上，身邊的家電就由大同3C來維護，即日起至4月底止，大同家電提供免費健檢及維修服務8折優待，不限品牌空調清潔保養及洗衣桶清潔另享7折優待。

大同3C表示，與全民一同抗疫，全台門市推出多款防菌抗疫商品，像是具備紫外線殺菌功能的大同清淨機(TACR-1700PUC)及搭載Plasmacluster自動除菌離子技術，可以透過正負離子的釋放，有效抑制空氣中的有害物質、清除病毒、細菌、過敏原的全新大同空氣清淨除溼機（TDH-210SCA）等，於全民抗疫時期提供消費者抗菌電器方案，為淨化居家空間盡力。