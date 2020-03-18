智崴多元業務開拓有成 營收、獲利雙創高

智崴（5263）今（18）日公告去年（2019）財報，去年全年合併營收20.8億元，年增27.1%，再創歷史新高；稅後純益3.67 億元，每股純益（EPS）6.57元，亦為其上櫃以來新高。智崴同時宣布董事會通過股利政策，將配發每股現金股利5.6元，以今天收盤價96元計算，現金殖利率約5.8%，配發率則逾八成。

智崴去年成績報捷，歸功多元業務開拓有成。智崴指出，稅後純益成長主要受惠軟體內容營收的成長，去年軟體占總營收約16%。綜觀2019 年度各項財務指標的相關表現，轉型體感產業10年以來已邁入一個新的里程碑。

智崴執行長歐陽志宏表示，公司掛牌至今，營收規模已大幅成長近10倍，過去硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備飛行影院更是國際市場的主流。近年來，軟體內容營收的耕耘也逐漸發酵，透過智崴不斷拓增的體感設備，未來內容影片的權利金收入將逐步拉高比重，使得設備與內容相互加乘效果更加彰顯。

歐陽志宏舉例，如在澳洲黃金海岸已開幕的業者，除設備採買之外，內容方面也向智崴進行多年的授權，近期更洽談包含其他飛越系列影片的授權，其他智崴已建置的客戶，也都洽詢相關內容授權的業務，說明軟體內容市場的需求將會隨著智崴設備的拓增而倍增。

展望今年上半年，智崴表示，雖然新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍屬嚴峻，經營團隊續持審慎樂觀看法不變。現階段許多主題樂園業者也都趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、以及軟體內容影片的更新。

回顧過去20年來，歷經2003年SARS、2008年金融海嘯危機等事件，主題樂園整體產業發展趨勢仍是持續向上成長，人們對於娛樂體驗的需求不斷增加。「沉浸式」的體感娛樂，將會是未來娛樂產業的趨勢，智崴將陸續推出的不同型態的體感設備，使營收成長動能持續增加。