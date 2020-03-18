力麗攜手溫德姆酒店集團 哲園花蓮館以新品牌開幕

力麗觀光（5364）宣布與全球最大酒店品牌特許經營商溫德姆酒店集團合作，旗下力麗哲園花蓮館以「花蓮力麗華美達安可酒店」掛牌試營運，進行階段性的改裝後，預計2020年7月正式開幕。雙方並有另外一家位於日月潭的酒店正在緊密籌備中，未來將有更多合作。

溫德姆酒店集團大中華區總裁劉晨軍表示，這是集團進駐台灣的第一家酒店，台灣擁有豐富的自然資源和人文景觀，地理位置優越，經濟穩健發達，旅遊設施完善，具備吸引全世界觀光及商旅遊客的條件。

作為集團進軍台灣市場的首秀，選擇與力麗觀光攜手，將華美達安可酒店品牌率先引進花蓮，主要看好其在本土深耕的經驗與積累，讓雙方優勢得以最大化。並有助集團落實「全星級、多品牌、新模式」的大中華區發展戰略。

力麗觀光休閒事業董事長蔡宗易表示表示，此次合作將進一步鞏固力麗觀光的市場地位，華美達安可（Ramada Encore by Wyndham）是溫德姆酒店集團旗下最受歡迎的酒店品牌之一，在全球20多個國家和地區擁有越70家酒店。該品牌致力於運用全新配色打造現代風格的住宿環境，以清新、親切、活力為核心特點，吸引眾多新一代的旅客。

花蓮力麗華美達安可酒店位於花蓮市中心林森路上，距離機場與火車站僅十多分鐘車程，步行約十分鐘可達花蓮遠東百貨、花蓮文創園區，鄰近金三角商圈、東門大夜市，同時可快速抵達松園別館、慶修院等各大景點。酒店擁有168間客房，並有咖啡廳、中餐廳。