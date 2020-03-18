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莫凡彼首家湖畔4.0旗艦店 進駐麗寶Outlet Mall

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
新店以咖啡色為基調，融入莫蘭迪配色古典設計，營造溫柔舒適的感受，並以大自然植物造景點綴，彷彿進入世外桃源。記者宋健生／攝影
新店以咖啡色為基調，融入莫蘭迪配色古典設計，營造溫柔舒適的感受，並以大自然植物造景點綴，彷彿進入世外桃源。記者宋健生／攝影

全新4.0升級版莫凡彼Café插旗麗寶Outlet Mall，將於19日盛大開幕，全店以咖啡色為基調，融入莫蘭迪配色古典設計，營造溫柔舒適的感受，並以大自然植物造景點綴，彷彿進入世外桃源。

莫凡彼總經理方立寰表示，麗寶旗艦店是全台第27店，也是首家4.0升級版旗艦店，而第28店預計5月進駐南港CityLink商場。

方立寰說，全新旗艦店的餐點，不管選擇酥脆德國豬腳還是香煎牛排，再加上西班牙國民美食-海鮮烤飯，新鮮嚴選，每一口都能吃到道地經典口味，還有不能錯過的獨家瑞士頂級冰淇淋，無論是香濃冰淇淋或是酸甜雪酪，豐富口感來自堅持純天然製作。

莫凡彼麗寶旗艦店也是首家湖畔店，窗外科莫湖畔就在眼前，整點時刻驚艷水舞表演外，夜景燈光秀更是繽紛多采。

麗寶Oultlet Mall餐飲生力軍陸續增加，莫凡彼全店以近年火紅-莫蘭迪配色為亮點，打造中區旗艦店，主打歐式料理，現點現做義大利麵、燉飯、排餐、輕食等經典美食，無論是工作休憩的商業午餐，還是家人、好友三不五時相聚的晚餐，都能盡情享受愜意的美好時光。

美食新店報到還不止這一家，50年老店的台南老字號周氏蝦捲，首度開設Outlet 1號店，主打招牌餐點-蝦捲，以新鮮蝦肉與豬絞肉及魚漿、蔥等製作而成，每一口都能品嘗到蝦捲的鮮脆多汁，店內魚羹、擔仔麵、蝦丸及虱目魚丸湯等古早味小吃也是人氣商品。

另外，同集團的慢慢來義式餐廳也來插旗，有別於古早味料理，主打義式餐點，選用台灣在地新鮮食材，料理多種義式特色料理，燉飯、義大利麵、披薩不過度調味，品嚐的都是健康新鮮，讓人意猶未盡。

麗寶Outlet Mall除擁有科莫湖絕美湖畔特色外，更是獨家設有寵物樂園的商場，打造達200坪的活動場地，並貼心設置草皮地墊及喝水區，於去年大受狗爸媽歡迎的「Let's 狗 Party」，將在3月28舉辦今年第一場活動，邀請民眾帶著毛寶貝體驗歡樂闖關遊戲，結束後一同慶生切蛋糕。

現場還邀請台中市動物保護防疫處共襄盛舉，除宣導毛寶貝植入晶片知識外，並舉辦趣味有獎徵答，還能將神秘小禮物帶回家。

麗寶表示，面對疫情，Outlet Mall全館定時定點消毒外，服務台另備有消毒酒精，可以自行消毒不擔心，並且全館為半露天戶外場域，走道空間寬敞，專櫃人員也都配戴口罩，除自主管理，也對來店消費的客人尊重及保護。

全新4.0升級版莫凡彼Café插旗麗寶Outlet Mall，將於19日盛大開幕。記者宋健生/攝影
全新4.0升級版莫凡彼Café插旗麗寶Outlet Mall，將於19日盛大開幕。記者宋健生/攝影
莫凡彼麗寶旗艦店也是首家湖畔店，窗外科莫湖畔就在眼前，整點時刻驚艷水舞表演外，夜景燈光秀更是繽紛多采。記者宋健生/攝影
莫凡彼麗寶旗艦店也是首家湖畔店，窗外科莫湖畔就在眼前，整點時刻驚艷水舞表演外，夜景燈光秀更是繽紛多采。記者宋健生/攝影
莫凡彼總經理方立寰(中)說，全新旗艦店的餐點，不管選擇酥脆德國豬腳還是香煎牛排，再加上西班牙國民美食-海鮮烤飯，新鮮嚴選，每一口都能吃到道地經典口味。記者宋健生/攝影
莫凡彼總經理方立寰(中)說，全新旗艦店的餐點，不管選擇酥脆德國豬腳還是香煎牛排，再加上西班牙國民美食-海鮮烤飯，新鮮嚴選，每一口都能吃到道地經典口味。記者宋健生/攝影

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