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資金往高價內需避險 寶雅、富邦媒股價堆材火

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻使盤面震盪加劇，不過，百貨貿易類股股王、股后，今日股價表現亮眼，族群高價股漲勢整齊。寶雅（5904）今（18）日震盪走高，盤中來到434.5元，漲幅近8%，富邦媒盤中來到323元，漲幅5%。另外，凱羿-KY與潤泰全盤中漲幅也有3%、4%。

寶雅受惠競爭對手退出市場，加上防疫商品需求增溫，首季營運持續看漲。

法人表示，寶雅今年首季營收可望較去年同期呈現雙位數成長，且單季每股盈餘可望維繫在5元之上。

就全年的表現來看，受惠美華泰將於第2季底前陸續關閉剩餘的15 家門市，有利於寶雅龍頭地位的穩固，與市占率攀升，加上寶家今年將加速展店，亦可望推升寶雅營運表現，即便寶家今年的獲利貢獻因在仍在品牌初期、費用較高，但明年開始獲利貢獻可望逐漸顯著。

富邦媒今年以來業績成長動能主要來自宅經濟與防疫商品的貢獻。公司表示，疫情風波的延燒，強化消費者選擇於線上購物的動機，進而促發消費行為的改變，加速網購滲透率。

此外，防疫期間熱銷商品，從標榜抗菌、除菌、抑菌之居家與個人清潔用品，皆有顯著的成長。消費者為降低外出用餐的傳染風險，現今市場多元的即食品選擇豐富、料理高便利性，也有不錯的銷售表現。同時民眾對保健行動力更為積極，也為維他命帶來強勁的買氣。

此外，momo3月首波推出「38女力節」活動，3月8日婦女節單日業績衝出3.4億元的佳績，加上防疫相關用品需求仍未出現消退，整體3月業績亦可望有不俗表現。

寶雅

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