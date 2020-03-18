三航線全垮！ 星宇：峴港暫時停飛到4月底

星宇航空今年1月23日小年夜風光開航，如今不到兩個月，在新冠肺炎影響下陸續停飛。昨天中央流行疫情指揮中心將亞洲19國升級第三級警示，星宇4月底前僅剩的越南也在內。星宇航空稍早宣布，峴港航班21日起暫時停飛到4月底，意即三條航線全停到4月底。

受到新冠肺炎疫情影響，星宇航空近期陸續宣布，每天三班的澳門航班，兩班停飛至5月31日，一班停飛至4月30日；而馬來西亞檳城每天一班也遭取消，停飛到到4月30日。原預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

針對峴港航線班機異動，星宇說持有星宇航空機票之旅客（優待折扣票及團體機票除外），其開票日於3月18日 (含)前開立且於3月21日到4月30日期間搭乘星宇航空峴港航線航班，申請期限為即日起至31日(含)，並請於原機票搭乘日前取消機位以避免被收取未登機手續費。

星宇說，符合上述條件之機票可免收訂位/改票手續費乙次。於機票效期內，可更改航班/搭乘日（但需相同訂位艙等RBD及相同航點），若有因更改航班/搭乘日產生相關票價差異及稅金差異，仍應由旅客自付。

星宇說，原購買之附加服務項目，如預選座位、STARLUX Wi-Fi、預購額外行李，需視新訂位之航班狀態，請洽星宇航空客服中心。

星宇說，符合上述條件之機票，申請退票時可免除退票手續費。原購買的附加服務之費用，如預選座位、STARLUX Wi-Fi、預購額外行李，將全額退費，請洽星宇航空客服中心。

星宇說，酬賓/升等/優待機票機票(ID/AD/DM)等折扣票種，請洽星宇航空客服中心。團體機票請聯絡承辦旅行社。