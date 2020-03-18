台灣奧迪搶攻國內車市商機 啟動經銷商拓展計劃

國內消費者買車的方式改變，去年進口車市占率衝上47.7％，國內對於進口車的喜好已經改變，台灣奧迪今（18）日舉行記者會，準備好產品、服務及顧客導向，全力搶攻國內進口車市場商機，啟動經銷商拓展計劃，全新Audi Q3預售開跑，匯豐汽車與東上投資兩大在地企業，合資成立豐仕汽車，成為台灣奧迪全台第五間經銷商。

中華車旗下持有近四成的匯豐汽車加入台灣奧迪銷售經銷商，也實現經銷商代理多元化發展策略。台灣奧迪今日也指出，新年度的度策略及品牌計畫，匯豐汽車旗下的豐仕汽車要加入Audi的經銷商，讓消費者未來要買Audi的車、想去賞車更方便。

台灣奧迪今天宣布，未來從「顧客導向」、「服務品質提升」與「在地化產品策略」三大經營方針出發，提供消費者更優質服務，已邀請豐仕汽車成為Audi品牌經銷商，此外，台灣奧迪亦同步展開全新Audi Q3車系預售活動。

Audi 現有車主絕對推薦購買程度由2018年的33%大幅提升至2019年的48%，台灣奧迪管理團隊持續對經銷商通路經營狀況進行縝密的評估、逐步採取措施，以擴大消費者的品牌接觸率，拓展經銷通路涵蓋範圍來提升顧客滿意度。