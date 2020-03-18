台灣奧迪搶攻國內車市商機 啟動經銷商拓展計劃
國內消費者買車的方式改變，去年進口車市占率衝上47.7％，國內對於進口車的喜好已經改變，台灣奧迪今（18）日舉行記者會，準備好產品、服務及顧客導向，全力搶攻國內進口車市場商機，啟動經銷商拓展計劃，全新Audi Q3預售開跑，匯豐汽車與東上投資兩大在地企業，合資成立豐仕汽車，成為台灣奧迪全台第五間經銷商。
中華車旗下持有近四成的匯豐汽車加入台灣奧迪銷售經銷商，也實現經銷商代理多元化發展策略。台灣奧迪今日也指出，新年度的度策略及品牌計畫，匯豐汽車旗下的豐仕汽車要加入Audi的經銷商，讓消費者未來要買Audi的車、想去賞車更方便。
台灣奧迪今天宣布，未來從「顧客導向」、「服務品質提升」與「在地化產品策略」三大經營方針出發，提供消費者更優質服務，已邀請豐仕汽車成為Audi品牌經銷商，此外，台灣奧迪亦同步展開全新Audi Q3車系預售活動。
Audi 現有車主絕對推薦購買程度由2018年的33%大幅提升至2019年的48%，台灣奧迪管理團隊持續對經銷商通路經營狀況進行縝密的評估、逐步採取措施，以擴大消費者的品牌接觸率，拓展經銷通路涵蓋範圍來提升顧客滿意度。
同時，第一階段將特別著重於豪華車占六成以上的北部地區。因此，經過一年多的審慎評估，台灣奧迪決定邀請全新經銷商團隊豐仕汽車加入四環品牌的銷售和服務體系。
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