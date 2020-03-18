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奧迪聯手匯豐汽車 擴展經銷網絡

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
台灣奧迪總裁Matthias Schepers宣布全新的經銷布局。記者邱馨儀／攝影
台灣奧迪總裁Matthias Schepers宣布全新的經銷布局。記者邱馨儀／攝影

台灣奧迪決定攜手全新經銷商團隊「豐仕汽車股份有限公司」加入四環品牌的銷售和服務體系，由於豐仕具有裕隆集團的色彩，這也宣示裕隆集團擴展經銷品牌以及奧迪獲得重大奧援。

豐仕汽車由「匯豐汽車股份有限公司」與東立物流的關係企業「東上投資股份有限公司」兩大本土企業合資成立，台灣奧迪期望藉重本土企業對於台灣市場和消費者的了解，能夠更直接達到提升服務品質的目標。

匯豐汽車在台紮根經營超過45年，不僅為全台最大的汽車經銷商，透過多年的汽車銷售與服務經驗，更深諳台灣汽車市場與消費者服務的精髓所在；而東上投資具備豐富的汽車品牌零售業經驗，如今看好頂級進口車市場的發展潛力，更展現其擴大商業經營的企圖心。

在匯豐汽車與東上投資兩大投資方攜手合作之下，初期將挹注新台幣8億元的資金，並預計2020年底前於北部地區建立4座嶄新據點，其中包含位於台北市大安區和松山區的兩間全新展示中心以及一座全方位售後服務中心，也將於桃園地區成立全新Audi 3S新車展示與服務據點。此外，位於台北市的第一間展示中心預計將於第三季正式開始營運。

在台灣奧迪積極實施北部地區經銷通路佈建計劃的同時，也持續支持中區與南區現有經銷商拓展銷售通路涵蓋率，並強化銷售與服務能量，激勵台灣地區Audi品牌銷售商機。

奧迪 裕隆集團 匯豐

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