不畏疫情衝擊！台泥擴大徵才 首創online面試

台泥今（18）日宣布啟動2020年徵才計畫，向電機、商管、資訊等領域人才招手。因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台泥推出「台泥視訊面談online」，創產業之先，主打「自選日期、保證面試」，求職者預約成功後，將於指定日期與台泥主管視訊面試。

台泥表示，新冠肺炎疫情當前，但公司布局循環經濟、邁向國際化的腳步仍未停歇，希望號召有意投入「循環經濟」的青年加入。今年徵才職缺眾多，領域囊括理工、商管及資訊，歡迎應屆畢業生，以及具相關工作經驗、有意轉換跑道者投履。

台泥今年首推視訊面試，從儲備幹部（MA）職缺開始，讓求職者「自選日期、保證面試」，預約成功者將於指定日期，透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試。每梯次限定60個名額，即日起開放預約，歡迎有興趣者即早上網預約。

台泥企業團跨足12項產業領域，包括跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI智能製造」等。台泥稱所需人才多元，科系背景包括電機、機械、化工、化學、環工等理工學科，財金、財會、人資、行銷、經營管理等商管學科，還有資訊學科；資工、資管或其他跨領域人才。

台泥董事長張安平在集團防疫會議中指出，人生有太多無法控制的事，讓我們學習謙虛，也讓我們有機會回想生命中最重要的事，家庭、生命、健康都很重要。

面對疫情，台泥首要任務以防疫優先，保護公司同仁健康；並以謹慎積極的態度面對挑戰，為人類發展與大自然的平衡繼續努力。