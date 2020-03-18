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不畏疫情！台泥逆勢啟動2020年徵才計畫 推視訊面談
新冠肺炎疫情蔓延，相較於許多企業傳出放無薪假，國內水泥龍頭台泥集團今天逆勢宣布啟動「2020年徵才計畫」，今年特別鎖定「循環經濟」相關人才。至於徵才的人數規模，台泥主管表示只要能找到人才，對於人數並沒有特別限制。
另外基於防疫考量，台泥也首創產業之先，推出「台泥視訊面談online」，並從儲備幹部職類開始嘗試讓求職者「自選日期、保證面試」，預約成功者將於指定日期透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試，每梯次限定60個名額，即日起開放預約，有興趣的求職者可以把握機會上網預約面試。
疫情當前，台泥企業團董事長張安平在集團防疫會議中指出，新冠肺炎疫情影響全世界，讓許多民眾體會到全球化發展下，人類彼此、以及人與大自然都是生命共同體，無人能置身事外。惟台泥布局循環經濟、邁向國際化的腳步，並未停歇。
台泥主管今天表示，集團每年都有固定徵才活動，雖然最近因為新冠肺炎疫情蔓延，許多企業擔心經濟不景氣，暫停召募新人、甚至休無薪假。但台泥集團已跨足12項產業領域，加上集團持續朝向海外擴張，對於人才需求殷切，因此仍然逆勢啟動徵才計畫。
為配合集團布局、加速培養人才，台泥今年徵才需求除了儲備幹部（MA），還有各領域職缺，各式職缺不限應屆畢業生投遞履歷，也歡迎具相關工作經驗的職場新秀轉換跑道。
台泥今年徵才計畫主題為「每個人只有一個國籍-地球」，號召有意投入「循環經濟」的青年加入。台泥集團關係企業，目前已跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI智能製造」等領域。鎖定人才科系背景包括電機、機械、化工、化學、環工等工程類學科；財金、財會、人資、行銷、經營管理等商管學科；資工、資管等資訊學科，以及其他跨領域人才。
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