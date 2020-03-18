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書展、文博會首度取消！書展將退還全額展位費

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

兩大展會史上首次停辦！文化部今（18）日宣布，2020台北國際書展以及2020台灣文博會因考量疫情，文化部決定停辦。

書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費；文博會則因近期陸續有參展業者反映國外原物料無法到貨，加以文博會屬大型展會活動，而原場地下半年均已無合適檔期，文化部決定今年文博會暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再行研議是否辦理及辦理方式。

文化部與台北書展基金會今年1月因應疫情影響，決定將今年「台北國際書展」延期至5月7日至12日辦理後，即已組成專案小組，研議相關調整及配套措施，考量台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀，並有近50國國際人士計畫參與，屬大型室內活動，且人與人接觸密切，風險較高，國際參展單位和創作者因疫情影響恐無法來台，辦理成效亦難如預期。

此外，考量書展若再延期，將與下半年其他國際書展重疊，並與2021台北國際書展籌辦時間太近，綜合評估後，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦，書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費，國內業者亦可申請文化部公告之紓困補助。已預購門票者，即日起至5月31日前，亦可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

文化部表示，世界各大書展皆已陸續宣布停辦，且國際疫情上升，本屆書展主題國韓國以及其他旅遊疫情建議等級第三級國家之民眾來台皆須先居家檢疫14天，國際參展單位及各國作家恐無法與會，版權交易、閱讀活動及各出版社銷售業績勢必均將受到影響。

此外，文化部自2010年起每年舉辦台灣文博會，「2020台灣文博會」原訂今年4月17日至4月26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，惟因疫情影響，近期已陸續有參展業者反映國外原物料無法到貨，恐影響產品製作期程，加以文博會屬大型展會活動，歷年來皆有國際買家及創作者共同參與。

文化部經審慎評估及協調後，因為原場地下半年均已無合適檔期，為維持文博會整體辦理品質及成效，決定今年文博會暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再行研議是否辦理及辦理方式。

文化部 台北國際書展

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