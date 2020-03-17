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看好花蓮前景 台開將引進策略投資人

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

蘇花改通車後，花蓮觀光、休閒養生產業前景看好，國內金融壽險、國外主權基金等，近期有實地考察花蓮新地標「台開新天堂樂園」、「洄瀾灣園區」的周邊商業與旅館用地，擬危機入市。台開董事長邱復生表示，將引進策略投資人，共同投資開發花蓮。

台開指出，現正由安泰銀行正籌組聯貸案，未來期望將「光華樂活創意園區」打造成觀光工廠、文創園區、生技園區。

據悉，22公頃「光華樂活創意園區(工業區)」部分，安泰銀行正進行籌組25億元聯貸案，主要是擬將光華樂活創意園區22公頃，加上工業局輔導與近來台商回流需求，期能共同打造觀光工廠，文創園區，生技園區等。園區建蔽率70%，容積率300%，最小單位1,200坪，每坪價格6.5~8萬元起。

蘇花改通車後，台北到花蓮只要約2.5小時左右，約與到台中開車時間相當，也使未來觀光工廠需求增溫，包括立川漁場、乳製品業者等表示有意願進駐園區，另有物流、影視、食品代工業、雲端產業也同樣表達高度進駐意願。

台開洄瀾灣特區全部面積80公頃，其中35公頃為開心農場，水鳥花園，馬場，自行車道等生態環境。另可開發面積45公頃，其中23公頃為新天堂樂園、旅館、商業用地、住宅用地、養生村等。22公頃則為光華樂活創意園區(工業區)。

觀光工廠 台開

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