特昇子公司將配合政府管制 18日起暫時暫停營運
馬來西亞家具商特昇-KY（6616）17日代持股100%的子公司TECHCENTIAL SDN. BHD.公告，配合馬來西亞政府實施「行動管制令」，將自3月18日到31日封鎖全境，子公司工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。
特昇表示，為防止新冠肺炎疫情擴大，馬來西亞政府發布行動管制令，將從3月18日到31日封鎖全境，其中的措施包括所有公私營機構關閉，除了水電等必要公共事業以外，為配合政府政策及保護員工健康的措施，子公司的工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。
特昇也提到，將通知客戶協調因應作業，待復工後彈性調高產能，加速出貨；因營運天數減少，也將影響公司營收狀況，實際影響程度仍需視疫情後續發展及復工情況而定，不過去年度財報公告申報將不受影響。
特昇17日股價收25.9元，下跌2.35元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言