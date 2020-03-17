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特昇子公司將配合政府管制 18日起暫時暫停營運

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

馬來西亞家具商特昇-KY（6616）17日代持股100%的子公司TECHCENTIAL SDN. BHD.公告，配合馬來西亞政府實施「行動管制令」，將自3月18日到31日封鎖全境，子公司工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。

特昇表示，為防止新冠肺炎疫情擴大，馬來西亞政府發布行動管制令，將從3月18日到31日封鎖全境，其中的措施包括所有公私營機構關閉，除了水電等必要公共事業以外，為配合政府政策及保護員工健康的措施，子公司的工廠將暫時暫停營運，並視疫情後續發展再做適當調整。

特昇也提到，將通知客戶協調因應作業，待復工後彈性調高產能，加速出貨；因營運天數減少，也將影響公司營收狀況，實際影響程度仍需視疫情後續發展及復工情況而定，不過去年度財報公告申報將不受影響。

特昇17日股價收25.9元，下跌2.35元。

馬來西亞 疫情 財報

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