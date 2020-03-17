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貿協「網站健檢列車」起跑 助廠商攻進數位貿易商機

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
外貿協會今(17)日邀請各界數位行銷專家參與並推動「數位研習健檢列車」，同時因應疫情同步於線上直播。圖／外貿協會提供
外貿協會今(17)日邀請各界數位行銷專家參與並推動「數位研習健檢列車」，同時因應疫情同步於線上直播。圖／外貿協會提供

新冠疫情蔓延，各產業積極尋求「行銷轉型」，外貿協會台灣經貿網今（17）日舉辦「數位研習健檢列車」，以「深入輔導進行數位貿易」為主軸邀請雙「列車」講師，介紹踏入數位行銷第一步以及最新社群行銷趨勢，這是為台灣經貿網開設的第一場行銷課程，活動同步於線上直播，共吸引逾百人踴躍參與。

外貿協會秘書長葉明水表示，因應數位貿易新模式，貿協推出「數位健檢列車」系列活動，藉由網站健檢協助廠商找出目前數位化的盲點，並善用網路資源進行數位貿易，希望能讓廠商更快速的找到自己的行銷方式；另加上數位行銷課程課程，透過不同行銷管道多管齊下取得商機。

活動邀請Twitter在台官方代理商潮網科技，分享最新行銷方式並針對目前的趨勢進行分析；同時，邀請到穿越數位行銷總經理郭畇溱，為廠商進行官網微診斷，也提醒廠商在經營各種數位行銷管道時，要有數位資產的概念，才能把流量轉換成訂單。

現場「官網健檢」服務，針對市場、競爭者、電商及會員周邊服務各面向，提供「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3類型健檢服務。

健檢 跨境電商 外貿協會

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