路跑搬到線上辦 Yahoo將結合AR舉行「Yahoo AR Run」

Yahoo奇摩用AR科技與創新內容力展現正能量，今（17）日宣布Yahoo Run路跑活動以另類運動新樣貌呈現，推出「Yahoo AR Run」，號召跑友線上開跑，更加碼在Yahoo Run官網推出期間限定的「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」線上小遊戲，在2020東京奧運資格賽進入倒數衝刺時刻，每日送出「奧運棒球6搶1」資格賽門票。

在實體路跑活動因應防疫取消後，Yahoo Run改以另類新樣貌展現，將最夯的遊戲濾鏡結合線上路跑推出「Yahoo AR Run」，號召跑友們線上開跑，透過相機鏡頭自動偵測跑友動作，頭部左右晃動變換跑道路線，張開嘴巴自動加快跑速，沿途亦設置減速柵欄、增時碼表等障礙物挑戰反應力。

Yahoo表示，即日起至3月29日止，將完賽成績截圖分享至Yahoo運動粉絲團貼文留言處，即有機會獲得總價值萬元以上的Yahoo AR Run限量大禮包，其中更包含結合AR科技的完賽獎牌，透過Web AR掃描獎牌背面「y!」圖樣，立即開啟盛大繽紛的完賽煙火慶典，並可自行編輯更換名字，打造專屬的個人榮耀。

此外，Yahoo也與台灣世界展望會合作，將「Yahoo AR Run」跑友的熱情轉化為關懷之力，為每一位線上活動完賽者捐出10元防疫善款，協助弱勢家庭對抗病毒。

此外，為了滿足在家悶得發慌的運動愛好者需求，Yahoo超級商城亦設立「愛運動」專區，集結路跑知識、跑鞋和穿搭推薦、必備用品、保健及能量補給等商品，讓路跑愛好者輕鬆一站購足；並於3月16日至3月29日推出「超級Buy購物節」，撒千萬折價券、祭出千店5折起、運動戶外用品5折起、500元折價券天天搶等好康，消費不限金額再抽Yahoo Run運動機能衣及運動毛巾。

另，Yahoo Run官網亦推出線上小遊戲為中華代表隊加油打氣，3月20日至4月3日期間，只要挑戰「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」活動，就有機會可以抽中奧運棒球6搶1資格賽門票，親臨現場助攻中華英雄前進東奧，天天也加碼抽好禮。