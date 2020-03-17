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防疫宅經濟續熱 電商打優惠助防疫、拚業績

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
生活市集看準宅經濟商機顯著發酵，今宣布再次啟動「321秒購節」，主打6大必搶專場_8大優惠活動，全面免運下殺最低2.1折起。圖／創業家提供
生活市集看準宅經濟商機顯著發酵，今宣布再次啟動「321秒購節」，主打6大必搶專場_8大優惠活動，全面免運下殺最低2.1折起。圖／創業家提供

創業家兄弟（8477）今年看準宅經濟商機顯著發酵，今（17）日宣布於旗下生活市集再次啟動「321秒購節」，主打「激省生活市集牌」、「生活收納王」、「生活清潔家」、「吃貨美食王」、「打造美好生活」、「秒殺生活家電」等六大必搶專場，精選近300項熱銷爆品，免運下殺最低2.1折起。

創業家表示，321秒購節此次同步推出八大優惠活動，包括3月19日中午12點起推出的「App專屬限時特賣」等多重好康。此外，近期新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，生活市集在防疫需求大增的關鍵期間，亦將持續推動「買貴退二倍差價」服務，致力提供消費者最高CP值商品，為社會盡一份心力。

創業家總經理廖家欣表示，去年首度舉辦321秒購節，透過造節來強化平台三大特色，期許打造能包辦食衣住行所需的線上日常用品第一站，不僅成功推升平台整體消費熱度，更帶動高單品牌家電等多元商品買氣大增；今年看準宅經濟發酵，強化商品力及優惠方案回饋力度，並洞悉消費者需求，以搶攻用戶心占率，並拉抬新客流量，為第一季營運再添新一波動能。

新冠肺炎延燒，宅運動﹑宅食等趨勢相繼崛起，大部份的民眾也減少出門，促成造就「宅生活」爆發。松果購物（6740）觀察，民眾外出採購與用餐頻率皆大幅降低，帶動自煮商機，而習慣健身房的消費者也改成家中運動，挹注室內健身商品買氣爆增，因此不少民眾宅在家的時間變多，也讓「宅生活」展露頭角。

松果陸續搶攻「宅生活」居家防疫商機，今天起到4月6日前推出「宅生活」專區，超過300項居家商品五折起，刷指定信用卡享3%回饋，加碼周二卡友日單筆消費滿1,500元即送 100 元（限量 200 名）適逢居家也邁進換季期，預期帶動帶動整體3月買氣成長三成。

松果指出，今年1月以來以「桌上收納」﹑「收納櫃」﹑「收納箱」為關鍵字進行的搜尋量較去年同期分別成長了近四倍，不少民眾會趁在家的時間進行居家空間的「斷捨離」，也從下單量分析發現到單價以在千元以下的收納商品為最熱銷。

另，蝦皮宣布於3月17日到20日於站上推出「亞洲人氣麵食大賞」，囊括站上暢銷速食麵品類下殺1折起，曾拌麵一袋只要155元，老媽拌麵更是單包限量直殺9元，針對日、韓、東南亞泡麵也推出3折起優惠價，讓國人不用出門就能吃遍亞洲美味麵食。

蝦皮購物觀察，近期因居家防疫需求，國人在家煮食比例增高，出國頻次也降低，帶動站上速食麵2月銷售較1月成長近七成，以台、日、韓味泡麵最受國人喜愛，前10名熱銷品中有8品均來自台日韓，台灣速食麵又以名人出品、代言，或是網紅推薦的快煮麵最為熱門商品，可見「名氣」成為消費者在選購時的參考指標。

蝦皮購物觀察，近期站上速食麵2月銷售較1月成長近七成，「亞洲人氣麵食大賞」囊括站上暢銷速食麵品類下殺1折起。圖／蝦皮提供
蝦皮購物觀察，近期站上速食麵2月銷售較1月成長近七成，「亞洲人氣麵食大賞」囊括站上暢銷速食麵品類下殺1折起。圖／蝦皮提供

創業家兄弟 電商 蝦皮購物

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