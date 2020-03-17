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順藥長效止痛藥LT1001 將以專案進口進軍土耳其市場

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

順天醫藥生技（6535）董事會通過，同意與土耳其藥廠CMC Farma簽署合作備忘錄（Term Sheet），以長效止痛針劑LT1001進軍土耳其市場。由於認可順藥長效止痛針劑LT1001（台灣商品名：納疼解）的銷售潛力，該藥廠與順藥洽談，在藥品獲准在土耳其上市之前，先透過Named Patient Program（簡稱NPP），以專案進口的方式，滿足當地部分病患急性疼痛的醫療需求。

所謂NPP是指，藥商可在藥品取得該國藥證前，先向主管機關申請專案進口，由醫師依據特定病患的情況，給予藥物治療，以滿足病患的醫療需求。根據雙方協議，CMC Farma將負責向土耳其主管機關申請NPP許可，以及後續的藥證與銷售事宜，順藥則負責供貨。順藥將視與CMC Farma 的NPP計畫合作情形，與CMC Farma協商後續之授權經銷事宜。

順藥表示，公司積極透過各種授權模式發掘產品價值，此次繼瑞士之後，與土耳其CMC Farma簽訂的NPP模式，亦為透過靈活運用法規，快速進入新市場的另一策略運用。若此次NPP計畫成效理想，順藥將與CMC Farma討論土耳其獨家代理授權合約。土耳其為中東地區人口最多的國家，獲准後，將可望累積更多使用臨床資料，有利於推廣至鄰近國家，拓展LT1001在全球銷售版圖。

土耳其人口約有8,300萬人，是世界第13大經濟體，也是G20會員國。因人口成長與都市化等因素，土耳其醫藥市場，近年來均有5%以上成長。（註1）由於LT1001在台灣已經累積相當多的使用案例與臨床資料，且順藥持續與合作伙伴安美得公司拓展臨床經驗至產科(剖腹產)、婦科、腹腔手術以及骨科等，對於在其他地區的推廣相當有利，因此獲得土耳其商青睞，洽談合作。

LT1001為順藥第一個獲准上市銷售的產品，也是目前上市產品中，唯一藥效可達7天的長效止痛針劑。於2017年取得台灣TFDA藥證以來，銷售成長強勁。目前已授權地區包括台灣、東南亞以及中國大陸，並已與瑞士藥廠IDEOGEN AG簽訂獨家經銷合約。

土耳其 順藥 瑞士

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