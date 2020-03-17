防疫期間 團購網減免開店費再贈業績獎金

新冠肺炎疫情重創實體店面業績，店家搶救營收找出路，不少人選擇轉向線上銷售，團購網ihergo愛合購觀察發現，自2月1日至3月15日站內開店數增加二成四，包括：花蓮的伴手禮名店豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙、台北的蔣老爹麵食等實體店家都紛紛上架。

疫情衝擊實體店面，不過短短1個多月，全台已有不少店家拉下鐵門。愛合購為協助實體店脫困，今（17）公布「防疫期開店輔導專案」，針對有實體店面的店家，自即日起至4月底止，完成報名並於報名後二周內完成上架，即享減免1萬元上架費及站內廣告免收費1個月。

另外，愛合購也提供獎勵方案，凡於上架後3個月業績達標，即可獲得最高2%營業額的獎勵回饋。

愛合購進一步觀察發現，自疫情延燒開始以來上架的實體店家分為兩種，其一為實體特色小店，像是信義區生酮甜點店「甜野新星」、 在雙北有3家分店的眷村麵店「蔣老爹麵食」、以及台北中山區的「雞寶黃金雞」。另外，也有不少是早年在團購市場叱詫風雲，近期回鍋長期上架的店家，例如花蓮豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙等。

愛合購也透露，3月截至15日為止，業績較2月同期增加八成八，較去年同期更是增加1.5倍，顯示宅經濟仍持續延燒。至於3月份熱門商品仍以生鮮食材、防疫商品、方便料理等三大類為主。