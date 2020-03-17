國內最大軸承製造商支援口罩機 鄭文燦：患難見真情

桃園市長鄭文燦今天早上前往東培工業公司中壢廠，參訪防疫口罩工具機製程時表示，感謝東培公司加入口罩生產國家隊，投注超過百位的專業人力，將智慧科技導入口罩機製造，生產相關零組件，進行組裝及測試，讓原需4至5個月才能使60條口罩產線上線的時程，縮短至1個月，使口罩產能達日產千萬片，快速提升國家口罩產量，協助第一線醫護、防護人員及民眾有足夠口罩面對疫情挑戰，為防疫工作盡分力量。

鄭文燦指出，新冠肺炎考驗台灣承受災難時的能量，感謝東培工業公司患難見真情，讓政府、民間及產業團結起來，共同進行防疫工作，成為各國典範。東培公司自民國55年成立，迄今已54年，為國內最大軸承製造商，其工具機團隊不僅有老師傅的經驗傳承，在工業生產上也不斷創新，也在去年參加德國漢諾威工具機展，充分展現機械設備的生產製造能力，備受各國矚目。目前該公司在桃園有中壢、八德2個廠，第3個龍潭廠擴建中，市府將全力支持其需要的資源。