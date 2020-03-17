快訊

直播／再創紀錄 我單日增10新冠肺炎境外移入病例

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內最大軸承製造商支援口罩機 鄭文燦：患難見真情

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天早上參訪國內最大軸承製造商東培工業公司中壢廠，感謝東培在防疫期間的努力。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天早上參訪國內最大軸承製造商東培工業公司中壢廠，感謝東培在防疫期間的努力。記者高宇震／攝影

桃園市長鄭文燦今天早上前往東培工業公司中壢廠，參訪防疫口罩工具機製程時表示，感謝東培公司加入口罩生產國家隊，投注超過百位的專業人力，將智慧科技導入口罩機製造，生產相關零組件，進行組裝及測試，讓原需4至5個月才能使60條口罩產線上線的時程，縮短至1個月，使口罩產能達日產千萬片，快速提升國家口罩產量，協助第一線醫護、防護人員及民眾有足夠口罩面對疫情挑戰，為防疫工作盡分力量。

鄭文燦指出，新冠肺炎考驗台灣承受災難時的能量，感謝東培工業公司患難見真情，讓政府、民間及產業團結起來，共同進行防疫工作，成為各國典範。東培公司自民國55年成立，迄今已54年，為國內最大軸承製造商，其工具機團隊不僅有老師傅的經驗傳承，在工業生產上也不斷創新，也在去年參加德國漢諾威工具機展，充分展現機械設備的生產製造能力，備受各國矚目。目前該公司在桃園有中壢、八德2個廠，第3個龍潭廠擴建中，市府將全力支持其需要的資源。

東培工業公司董事長陳成表示，感謝市府團隊的鼓勵與支持，生產口罩的關鍵是軸承組件，東培分2階段支援口罩生產，第1階段組立60台生產線，於3月5日交機後，單日口罩產能提升至1030萬片，第2階段再組立30台生產線，將於3月20日交機，預計單日口罩產能提升至1300萬片，期能透過快速大量生產口罩，協助共度防疫難關。

桃園市長鄭文燦今天早上參訪國內最大軸承製造商東培工業公司中壢廠，感謝東培在防疫期間的努力。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天早上參訪國內最大軸承製造商東培工業公司中壢廠，感謝東培在防疫期間的努力。記者高宇震／攝影

口罩

延伸閱讀

里長揪團遊疫區還可領補助 鄭文燦：錯誤示範

影／批里長揪團出國領補助 鄭文燦：錯誤示範太離譜

清明人潮分流提早掃墓 鄭文燦：入塔管制、入園量體溫

紙風車返笑日獎金獵人 線上劇場徵創意影片 鄭文燦加碼

相關新聞

國內最大軸承製造商支援口罩機 鄭文燦：患難見真情

桃園市長鄭文燦今天早上前往東培工業公司中壢廠，參訪防疫口罩工具機製程時表示，感謝東培公司加入口罩生產國家隊，投注超過百位...

盛弘旗下／哈佛健診 獲JCI國際醫療品質認證

盛弘（8403）旗下哈佛健診取得JCI國際醫療品質認證，盛弘集團董事長楊弘仁表示，哈佛健診在去年8月加入盛弘集團後，僅七個月時間前置準備，在3月初由來自美國國際級醫療專家進行實地評鑑，歷經審查800條標準，以98.9高分通過，首創健診中心認證新紀錄。

高端疫苗2引擎疫苗+檢測 攻防疫商機

防疫股的高端疫苗（6547）在防疫相關研發投入積極，加入抗疫研發的二大主力產品一個是疫苗，一個是檢測，雖然還在研發階段，但市場需求強。

胖手指和程式交易之間的關係 央行小編說給你聽

中央銀行今（17）日在臉書粉絲團上表示，這一、二個星期，全球股市相當不平靜，對小編而言也很難捱，這是因為小編在編輯「新型...

加工處培植廠商 拓展數位轉型商機

加工出口區管理處輔導高雄軟體園區廠商勝強科技與巨力搬家貨運合作，將傳統勞力搬家服務數位轉型為搬家服務資訊媒合平臺，解決同...

川湖斥資20億元興建二廠 將生產廚具導軌

伺服器滑軌與廚具導軌大廠川湖，旗下子公司川益科技新建二廠，今日在南科高雄園區舉行動土典禮。新建二廠預計投入約20億元，主...

中鋼下個50年 雙箭頭出擊

近兩年受到美中貿易戰、新冠疫情、供過於求等影響，國際鋼鐵市場瞬息萬變，國內龍頭廠中鋼集團為因應此變化，擬定「精緻鋼廠」、「綠能產業」下個50年的發展雙主軸。

義聯抗疫 不裁員不減薪

台灣新冠肺炎疫情防治獲國際按讚，民間企業拚經濟同步到位，中鋼、義聯全力動員各項資源維護經濟能量，主動盤點產業鏈難題並提出解決方案，表明目前不裁員、不減薪。

中鋼子孫公司整併 去蕪存菁

中鋼集團朝精緻化、高值化發展，子公司及孫公司不具經營績效的逐步去蕪存菁，近年來包括中鋼生質煤、新能生技、新能風電、中鋼構昆山、中機印度公司等都結束營運。

防護衣國家隊 聚陽挑重擔

防護衣、隔離衣國家隊成形，蔡總統昨（16）日訪視聚陽實業公司，她表示，政府機關及軍事單位使用的防護衣隔離衣，希望朝全部都是國產來規劃，期盼政府與民間一起合作，讓國家在天災、疫病或者是緊急時刻所需要的戰備物資，維持一定規模的生產。

優化商場 麗晶引進國際級精品

麗晶精品指出，為豐富消費者的購物體驗，2019年陸續加入更多時尚潮牌、生活美學以及星級餐飲等相關店家，今年優化商場的動作持續進行，在第1季「三宅一生ISSEY MIYAKE」等大店開幕後，義大利國寶級男裝STEFANO RICCI、英國經典品牌JOSEPH也會陸續進駐。

亞諾法攜外商 攻新冠試劑

亞諾法昨（16）日宣布，與Labospace Srl合作在義大利進行新冠肺炎（COVID-19）血清IgM / IgG快速檢測試劑臨床試驗。亞諾法運用自有DNAx™ Immune技術平台，生產靶向新冠肺炎高特異性抗體，預期4月初產製完畢。

熱門新聞

美降息2關鍵嚇趴市場 台灣央行降息勢在必行

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

電信三雄 股價抗跌神話破功

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。