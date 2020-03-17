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運彩澄清：3月以來是銷售減少8億 並非虧損8億

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延，NBA等大型賽事暫停，影響台灣運動彩券的銷售金額。運彩公司總經理林博泰今（17）日上午表示，3月前12日的銷售金額，較原訂目標減少8億元，「是銷售金額減少，並非虧損」。

台灣運彩公司去年全年銷售金額416億元，8億元影響有限。林博泰也指出，運彩今年前二月都還賺錢，今年以來到目前為止，也都處於獲利狀態。

據了解，為減少疫情對運彩下注的衝擊，台灣運彩公司昨天中午向教育部體育署呈報的應變方案，已獲得支持。

體育署允許運彩公司，原本沒有開盤的賽事，允許加開。例如，加開俄羅斯、中南美洲、智利、土耳其、非洲等地的足球比賽。

另外，體育署也允許運彩公司多開一些單場場中投注、提高獎金支出率，以因應新冠疫情對銷售的影響。

疫情 體育 俄羅斯

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