運彩澄清：3月以來是銷售減少8億 並非虧損8億

全球服務業貿易規模於2018年已占全球總GDP的67%，且在已開發國家中有將近80%以上的從事服務業相關工作，即便是在開發中國家，也有約三分之二的勞動在服務業部門內就業。除此之外，全球外人直接投資（FDI）當中也約有67%是屬於服務業，遠高於製造業與農林漁牧業等部門投資。

2020-03-16 22:52