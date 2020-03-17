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胖手指和程式交易之間的關係 央行小編說給你聽

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導
圖／摘自央行粉絲團
圖／摘自央行粉絲團

中央銀行今（17）日在臉書粉絲團上表示，這一、二個星期，全球股市相當不平靜，對小編而言也很難捱，這是因為小編在編輯「新型冠狀病毒疫情來亂，無心外出賞花？這一年來『貨幣花』開得更茂盛，央行邀您來共賞!」這篇貼文時，一時失神，竟將貼文刪除。後悔莫及，只好重貼一次。不曉得有沒有眼尖的粉絲發現了，若造成粉絲們的困擾，小編為「胖手指」（fat finger）事件，深感抱歉！

這個小插曲，讓小編興起跟粉絲們分享金融圈有名的「胖手指」事件的念頭。胖手指操作失誤（fat finger error），讓「胖手指」一詞成為在金融業廣泛使用的術語，是指人為在鍵盤上打錯字，或輸入錯誤的金額或數量，所造成的錯誤交易；嚴重的話，恐造成重大的經濟損失，甚或引發市場混亂。

金融史上，胖手指操作失誤時有所聞，最著名的莫過於2005年日本瑞穗證券（Mizuho Securities）的錯單事件。

話說2005年12月，瑞穗證券一名交易員將本應輸入「以每股61萬日圓，出售1股J-COM公司股票」的指令，誤植為「以每股1日圓出售61萬股J-COM公司股票」；此一重大的操作失誤，致瑞穗證券須耗費400億日圓成本，回補J-COM公司股票，大大衝擊了日本股市。此外，東京證券交易所也因下錯單的當下，電腦系統故障無法及時取消交易，被認為應負連帶責任，東京證券交易所執行長與其他兩位高層主管，還為此引咎辭職。

如今，隨著程式交易（program trading）占股市成交量與造市的比重提高，胖手指操作失誤或將日益減少。此一發展，表面上看似美好，其實可能帶來的衝擊更大；CNN於2018年時曾報導指出，造就美國股市瘋狂地波動，恐怕不是人類，而是機器，程式交易占美國股市總交易量比重，約為50%~60%，在股市動盪時期，占比甚至拉升至90%。

有論者就認為，近期美股劇烈震盪，恐與程式交易脫離不了關係。

程式交易通常會設定停損點，如跌破某特定價格，就會觸發各種程式拋單；一旦股市下跌情況超出市場預期，恐致大量的程式交易單被強制賣出停損，這將如滾雪球般，形成助跌，更加深股市的跌勢。再者，如程式交易系統異常，恐產生股市瞬間暴漲或暴跌的情況，也是另一個值得關注的作業風險（opreational risk）。

日圓 東京 疫情

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