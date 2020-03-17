加工處培植廠商 拓展數位轉型商機

加工出口區管理處輔導高雄軟體園區廠商勝強科技與巨力搬家貨運合作，將傳統勞力搬家服務數位轉型為搬家服務資訊媒合平臺，解決同業空車閒置率問題，並讓公司提升營收20%。

勝強科技創辦人陳志安表示，過去投入軟體開發多以加工製造產業ERP技術為主，協助客戶處理內部流程管理，一直希望開拓更多商機，透過這次與巨力搬家合作，將公司的核心技術實際運用在不同的物流服務產業，是公司想要積極爭取業務的方向，感謝加工處與資策會地方創生服務處協助輔導，爭取數位轉型商機，讓高雄軟體園區廠商能夠持續茁壯成長。

巨力搬家總經理許吉任表示，勞力搬家服務營運雖然穩定，但競爭激烈市場已趨近飽和，因此開始思考進行轉型，在加工處引薦下由勝強科技協助公司開發移居服務資訊媒合平臺，串接有搬家移居需求者與擁有貨車的物流師傅的供需兩方，達到雙贏局面，也為公司帶來新的商業模式，不僅讓該公司營收增加20%，提升整體搬家同業形象外，更協助改善了同業間貨車閒置利用率的問題。

加工處表示，近年透過與資策會地方創生服務處合作輔導加工出口區廠商數位優化與轉型，高雄軟體園區產業聚焦資訊軟體、數位內容及智慧應用等三大重點產業，為我國南部最大數位科技產業聚落，可就近服務南部在地企業，作為企業數位轉型技術供給者，未來期盼輔導更多園區廠商與南部在地產業合作，協助產業升級轉型。

未來加工處將繼續投入資源，提升高雄軟體園區廠商科技能量，並協助廠商找到數位商機；同時規劃培養數位轉型顧問師，建構高雄軟體園區數位轉型生態系，作為南部產業的後盾，協助南部產業進行數位轉型。