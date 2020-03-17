中鋼子孫公司整併 去蕪存菁

中鋼集團朝精緻化、高值化發展，子公司及孫公司不具經營績效的逐步去蕪存菁，近年來包括中鋼生質煤、新能生技、新能風電、中鋼構昆山、中機印度公司等都結束營運。

另鴻立鋼鐵併入中鴻以提升綜效，集團積極整頓整併，對百家子孫公司產生警惕效果。

中鋼表示，集團子孫公司眾多，具實質掌控的企業約27家，另轉投資以及子公司再轉投資的公司合計近百家，如何讓集團各企業在相關領域有更好的營運成果，是重點課題。

中鋼指出，中鋼集團精緻化、高值化發展，部分投資若不符預期，自需斷然處置。包括以發展再生能源為重點業務的中鋼生質煤公司，與東元電機合作的新能風電，中機印度廠，新能生技還有中鋼構昆山廠等，都因為不具基礎效能陸續結束營運。

此外，併購振安鋼鐵後成立的鴻立鋼鐵，在生產線整合考量下，將鴻立鋼鐵併入中鴻，對相關鋼鐵產銷開創更好的成果，對提升營運綜效都有助益。

中鋼表示，企業經營不進則退，有些集團轉投資有其特殊背景，隨著時局變化當初的好策略需要調整時，就要當機立斷，未來也將朝此大原則前進，持續去蕪存菁。