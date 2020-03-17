義聯抗疫 不裁員不減薪

台灣新冠肺炎疫情防治獲國際按讚，民間企業拚經濟同步到位，中鋼、義聯全力動員各項資源維護經濟能量，主動盤點產業鏈難題並提出解決方案，表明目前不裁員、不減薪。

中鋼董事長翁朝棟、義聯集團董事長林義守不約而同表示，國內防疫做得相當好全球都肯定，接下來如果經濟復元力道加強，將可在疫情導致國際經濟重組的過程中勝出，奠定台灣下一波永續領先的基礎。

林義守表示，全台灣第三產業（服務業）就業數高達689萬人，製造業409萬人，看到因疫情造成多家飯店以及知名餐廳歇業相當憂心，失業人口增加會耗損國力。義聯集團所屬飯店、餐廳曾有經理人提出整併等因應辦法，但他認為國家面臨疫情衝擊之際需要企業力挺，雖然飯店來客驟減虧錢仍需撐下去，為照顧員工，目前絕不考慮裁員減薪等方案。

林義守說，美、英都釋出新台幣數兆元以上的大規模紓困方案，台灣或可加大力道支持相關產業，因為經濟鎖死後要恢復很難，預防經濟情勢惡化與防堵疫情一樣重要，當下穩定經濟體質，等疫情過了以後會加快復甦，發揮國際競爭力。

翁朝棟表示，中鋼動員業務人員成立「產業關懷小組」，尖兵部隊在疫情嚴重時第一線直接了解用戶接單、價格與庫存，統籌做專案報告，如果中鋼能協助當下提解決辦法，若是融資、降稅延繳等問題，會透過公會反應給政府單位參考。

翁朝棟說，金融業這時候需要站出來力挺，以新南向政策為例，如果金融界沒有先到東協設點，南向台商求貸無門絕對無法發展。目前情況也類似，政府已經祭出1,000億元紓困基金，銀行界再加強支持產業，可將難題減到最輕。

高雄市國際觀光旅館公會理事長林子寬指出，台灣成功防疫，應適度鼓勵消費，在關鍵時期支持觀光業。