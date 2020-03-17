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中鋼下個50年 雙箭頭出擊

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

近兩年受到美中貿易戰、新冠疫情、供過於求等影響，國際鋼鐵市場瞬息萬變，國內龍頭廠中鋼集團為因應此變化，擬定「精緻鋼廠」、「綠能產業」下個50年的發展雙主軸。

中鋼是國內最大鋼鐵公司，明年成立滿50年，年營業額逼近4,000億元，集團事業包括鋼鐵、工程、運輸貿易、化工、不動產開發等，受美中貿易關係及新冠疫情衝擊鋼價，已經連續虧損三個月，今年1月單月虧損12.63億元，本季營運狀況並不樂觀。分析師說，鋼鐵市場拚量拚不過中國大陸，因此如何做到利基市場，並維持一定的利潤是關鍵。

中鋼董事長翁朝棟說，高值化精緻鋼廠是成為國際卓越一級鋼廠必走的路，未來不再強調生產更多鋼鐵，而是透過智能創新更大的鋼鐵價值。另一方面，面對能源轉型的關鍵時代，綠色產業將是驅動經濟發展的新引擎，中鋼應加速推展離岸風電水下基礎、太陽光電產業、電動車產業鏈相關技術到位，達到穩定獲利、分散營運風險成效。

目前中鋼精緻鋼廠的主要布局包括高品級鋼種的研發，像電動車、高強度工具用鋼等；而綠能事業則是包括中鋼興達海基、中能以及風場投資等。

翁朝棟指出，根據統計2020年全球鋼廠市值排名，中鋼高居第六，日本製鐵位居第七，中鋼團隊要具使命感與積極任事，讓中鋼朝高值化精緻鋼廠及發展綠能產業願景目標前行，奠定中鋼集團下一個50年堅實基礎。

翁朝棟說，中鋼從創辦人趙耀東開始，歷經企業化、民營化、集團化，及當前國際化等進程，成為台灣優良標竿企業，並在全球鋼鐵工業展現獨特的競爭優勢。

翁朝棟表示，這是下個50年的起步方針，也是朝百年企業邁進的一大步，並參照日本製鐵、奧鋼、瑞鋼經營策略，在現有的基礎上進行體質改造，過程中將導入AI人工智慧，聚焦優勢產品，開創全新的獲利模式。

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