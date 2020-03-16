鄉林成都案涵碧天下R4、R6住宅將開賣 總銷上看300億元

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（16）日表示，鄉林四川投資的成都地產項目案正在如火如荼進行施工，而成都是中國疫情最輕，恢復最快的，他看到成都政府在3月4日重啟買房登記搖號抽籤後，很多當地剛需盤都加速推出，這半個月來就有八個新案搖號抽籤，平均中籤率只有13.3%，所以讓他對即將在5、6月要進場銷售的成都案深具信心。

鄉林今年重量級大案是成都「涵碧天下」，總銷金額高達人民幣250億元（約新台幣1,075億元），其中R4、R6兩區分批推案，該案若後續去化順利，有利鄉林打開近年來業績緩慢成長的格局。

鄉林布局多年的成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案共有105萬平米樓板面積，包含住宅，商業與酒店。今年5月公開銷售的R4、R6等住宅部分，人民幣總銷約70億元、相當於新台幣約300億元。

賴正鎰說，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊，最近還會有幾處新開發的投資計畫，像是湖北武當山的土地為300畝(20萬平方米)，將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫的土地面積約470畝地(32萬平米)，將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等，這些土地都會加速取得，以利規畫整體開發計畫。

賴正鎰認為，中國疫情在3月初就控制下來，他認為全球疫情只是短期，對台灣第2季之後的經濟表現仍深具信心，且看好房地產與消費力將會在下半年有爆發性的突破，可望彌補首季的業績。

鄉林 新台幣

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