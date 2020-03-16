疫情也衝擊房市？市調統計：63%消費者預期走跌

新冠肺炎延燒全球，房市買氣也受到衝擊，根據永慶房屋調查，63%消費者認為新冠肺炎影響下房價預期下跌，另外有55%消費者認為2020年第2季就會走跌，看跌比例創2018年以來新高。此外，有高達七成的消費者認為，疫情恐怕持續影響房市從第2季到第3季。

疫情蔓延全球並未停歇，消費者對於房價的看法仍轉趨悲觀，針對第2季房價起落，永慶房屋進行會員調查顯示，認為房價會下跌的比例，由上季的30%跳升25個百分點至55%，看跌比例創2018年以來新高，而看漲及持平比例皆下降逾一成，顯見與美中貿易戰相比，新冠肺炎對房市的影響更甚。

此外，調查結果也顯示，有37%消費者認為疫情將影響到第2季房市，另外也有35%消費者認為，疫情恐怕將持續影響房市到第3季，合計超過七成。

不過，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，大多數的消費者認為第2季房價將下跌，但在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌的機會不高。

進一步觀察六都與新竹縣市的房價看法，調查顯示五都會區包括台北、新北、新竹、台中與高雄等，看跌房價比例均超過五成，其餘桃園與台南市看跌比例也有四成，顯示對房價信心出現潰堤。

謝志傑表示，台北市為台灣的經貿中心，對於景氣的變動較為敏感，看待房價的波動也相對較大，而新竹及台中則是台灣科技業及製造業的重鎮，而大多數的產業鏈與中國製造業密不可分，在中國封城停工的狀態下，供應鏈面臨斷鏈風險，成為受到疫情影響較大的都會區。