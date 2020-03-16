麗晶精品高端消費市場結構穩固 吸引國際頂級品牌進駐

擁有「全台精品首府」之稱的麗晶精品，為豐富消費者的購物體驗，2019年開始陸續加入了更多時尚潮牌、生活美學以及星級餐飲等相關店家，面對全新一年，優化商場的動作沒有減緩，緊接在第1季「三宅一生ISSEY MIYAKE」的三間大店開幕之後，義大利國寶級男裝STEFANO RICCI、英國經典品牌JOSEPH也會陸續在麗晶精品推出。

麗晶精品原有的品牌義大利頂級珠寶BVLGARI以及法國殿堂級珠寶CHAUMET更已在商場加碼投資全新的店面；「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」主廚與米其林星級主廚攜手的全新餐飲品牌—COAST也將於5月份在地下二樓開幕、為「精品美食部落」增添豐富性，麗晶精品保持超高的動能，與各家品牌攜手為消費者提供更優質的購物體驗。

繼廣受韓星喜愛的義大利時尚潮牌GOLDEN GOOSE於去年下半年進駐之後，麗晶精品的時尚品牌陣容也越趨堅強，日本時裝 「三宅一生ISSEY MIYAKE」旗下的ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、以及HaaT三大品牌，將在3月17日正式開幕迎賓；於第2、3季，義大利國寶級男裝STEFANO RICCI的台灣首家旗艦店將於麗晶精品地下一樓開幕，以褲裝聞名於世的英國經典品牌JOSEPH 更積極的在進行店裝設計，將於麗晶精品展現英倫的優雅與帥氣；下半年更有國際時裝品牌強勢回歸、以及全台獨家的歐洲鞋履品牌重磅進駐，蓬勃的發展令人期待。

看好頂級貴客在珠寶腕錶領域的消費力，原本即在麗晶精品經營許久、廣受麗晶VIP喜愛的義大利頂級珠寶BVLGARI以及法國殿堂級珠寶CHAUMET也將加碼投資，分別進駐至酒店大廳以及地下一樓Wedding Salon前方的全新位置，預計在第二季陸續開幕，兩大品牌的全新概念店，無論是在裝潢設計或是展售商品安排上都會全面升級，提供貴賓更為精緻私謐的鑑賞選購環境。

延伸台北晶華酒店在餐飲方面的優勢與專長，團隊持續與多家美食餐廳合作，目前擁有米其林一星餐廳IMPROMPTU 、日式板前料理—初魚 鮨、和牛割烹樂軒、北海道人氣鬆餅TSUBAKI 以及頂級魚子醬CAVIAR HOUSE & PRUNIER，今年5月，「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」主廚伊恩．基第差(Ian Kittichai) 將攜手米其林餐廳MUME主廚林泉 (Richie Lin) 於麗晶精品開設新創海鮮概念餐廳COAST，帶來融合法、泰兩大料理菁華的美饌，豐富麗晶精品美食聚落的選項。

負責麗晶精品經營管理的台北晶華酒店總經理吳偉正表示，持續優化顧客的購物體驗是麗晶精品的首要目標，接下來的幾個月，我們會更加緊密的與品牌攜手合作，透過強大的顧客關係服務系統、獨家且優質的商品、以及台北晶華酒店的資源共享，全方位滿足消費者的需求，創造消費者、品牌與麗晶精品三贏的佳績。