廣三SOGO百貨全館感謝祭歡慶五重送 防疫動起來

台中廣三SOGO百貨全館感謝祭，將於19日啟動連續六天的VIP預購會，25日起至4月22日全館歡慶五重送；總經理孫士春表示，今年受新冠肺炎疫情影響，感謝祭延後一週登場，活動期間館內防疫不間斷，全館動起來。

另外，中友百貨28週年慶預購首四日業績達3.38億元，表現比預期高，其中首日業績1.24億元，較去年成長0.4%；中友購物網3月5日至15日預購也比去年成長68%，表現不俗。

隨著廣三SOGO全館感謝祭到來，活動期間館內防疫也不間斷，孫士春說，因應活動大量人潮防疫再升級，於1樓出入口分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館客人身體狀況，同時嚴格執行對賣場設備的定時消毒。

防疫措施一道又一道，優惠活動也是加碼再加碼。全館感謝祭準備了「滿千送佰」、「化妝品滿萬再加碼」、「八大銀行加碼送」、「聯名卡獨享加碼送」、「麗莎和卡斯柏獨家聯名來店禮」等共五重優惠促銷來增加買氣。

為了讓消費者能更安心購物，預購會期間及首五日，廣三SOGO特別在1樓加設贈品處，提供免下車館外刷卡取貨服務；不想出門的消費者在家一通電話即可購物，提供線上刷卡、匯款、傳真等方式，由專人協助確認後即可宅配到府。

國內百貨零售業受疫情衝擊，業績普遍不理想，台中廣三SOGO百貨今年感謝祭，業績目標原本預算為13億元，決下修約一成、至11.5億元。

孫士春說，今年歡慶五重送優惠除了全館滿3,000送300、1樓化妝品滿2,000送200，首九日滿萬再加送400、5樓與12樓內睡衣單筆滿2,000送200、名品珠寶及大家電，單樓層滿5,000送500外，首二日攜手八大銀行滿3,000再加送100。

而刷廣三SOGO聯名卡滿8萬再加碼送1,600，回饋率近18%；各樓層再加碼最高回饋5%，總回饋率高達23%。

另外，還有「麗莎和卡斯柏」的獨家聯名週週來店禮，包含防曬裙、雙層加大兩用運動包、自動摺疊傘等品項，實用可愛又討喜，可以讓生活療癒一下。