Nespresso以品味開啟靈感 推珍稀獨家限量款葉門新包裝

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

Nespresso以品味開啟靈感，走訪全球咖啡產區，重現風土與咖啡工匠所孕育出的姿態，將卓越非凡的咖啡風味呈現在消費者手中。推出珍稀獨家限量款「 葉門」新包裝，延續單一產區臻選系列的驕傲傳統，再次喚起全球咖啡迷對於精品咖啡的渴求嚮往，從豆到杯讓消費者獲得極致的咖啡體驗。

Nespresso表示，葉門有咖啡界僅存的活古蹟之稱，其古老的摩卡港(Mocha Port)更是最早將咖啡出口，自16世紀起引領歐洲咖啡潮流的推手，聞名於世的「摩卡咖啡」(Mocha Coffee)一詞也因而得名。曾風靡歐洲一世的葉門咖啡，在國境與自然環境受到嚴苛挑戰的今日，成了數量稀少的珍稀咖啡，傳承百年的古老日曬工法，也為其孕育了獨樹一幟的咖啡風味。

葉門氣候乾燥、水資源缺稀，以及僅3%土地適合耕種，但當地咖啡農運用傳統梯田有山坡遮蔽的特性，將咖啡樹栽種於梯田中，反而創造獨特的咖啡栽種文化與地理景觀；除此之外，水源稀少的特性，也使得咖啡農採取最原始的全日曬處理工法，將紅色的咖啡果實直接鋪在咖啡農家屋頂上，進行自然的陽光乾燥。當地嚴峻的咖啡生長條件，更顯每一顆葉門咖啡的彌足珍貴。

Nespresso指出，單一產區臻選系列象徵匠心獨具的工匠技藝，由世界各地精挑細選而出，每一款咖啡都展現獨特的風味和醇香。在哥倫比亞傳授咖啡晚採收技術；在尼加拉瓜重新引入黑蜜咖啡處理法；推廣印度風漬工藝並運用於羅巴斯塔咖啡；於印尼，將濕剝處理法技藝雕琢更臻完善，甚至在衣索比亞建立起日曬處理法新標竿。

Nespresso與這些卓越的咖啡工匠們合作，嘗試新技術並拓展疆域，幫助他們將技藝臻至完美。而今加入全新珍稀獨家限量版的葉門咖啡，也讓Master Origin單一產區臻選咖啡系列的陣容更加非凡尊貴。

咖啡 葉門

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