NEC在全球通話控制市場 穩坐冠軍寶座
NEC公司宣布，在T3i Group旗下研究機構InfoTrack最新發布的2019年第3季企業通訊報告中，NEC再度蟬聯全球整合式通訊(Unified Communication, UC)通話控制市場冠軍。
在T3i最新的報告中指出，NEC以超過16%的全球市佔率領先其他業者，再次穩居總線路(total line)出貨量榜首。此外，NEC的線路出貨量較上一季成長30.8%，以領先全球的季度增幅勝過T3i Group 2019年第三季報告中的其他供應商。
MZA Consultants的2019年第3季全球通話控制市場報告則聚焦於中小型企業。在此報告中，NEC過去五年的全球出貨量居所有製造商之冠。
此佳績展現了NEC通訊解決方案產品組合的實力，NEC致力於擴展全球企業通訊市場版圖的承諾，以及為全球客戶提供服務的能力。
NEC表示，提供各種企業通訊解決方案，從小型到極大型系統一應俱全，能有效支援大中小型企業的需求。不論客戶需要傳統，全IP化或者100%軟體型解決方案；需要在企業內部自有設備部署還是雲端上部署，NEC都能達成。
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