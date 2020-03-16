中鋼成立「產業關懷小組」因應全球疫情與經濟變化

因應新冠肺炎疫情對鋼鐵下游及產業供應鏈的衝擊，中鋼公司今天宣布整合業務與技術資源，成立「產業關懷小組」， 主動關懷下游客戶，了解其需求，提供全方位客製化的支援與服務。

中鋼表示，新冠肺炎全球延燒，國際經濟短期動盪，各產業鏈受影響程度不一，中鋼公司基於上下游共存共榮理念，責成業務與技術服務單位成立「產業關懷小組」，積極主動拜訪客戶，了解目前面臨經營難題，快速掌握資訊後，針對各客群的需求與特性，提供必要支援與協助。

中鋼公司表示，將持續收集並整合鋼鐵下游產業需求，匯整送鋼鐵公會向產業主管機關反應，以利政府掌握產業狀況，配合行政院現階段提供的數項紓困方案，提供相關融資紓困、降稅延繳等方式，降低客戶營運壓力。

另一方面，疫情已帶來轉單效應，中鋼將全力配合提供料源與專案支持，透過產業服務團管理及技術能量，提供現階段客戶改善體質與用鋼升級等服務。

中鋼公司表示，雖疫情紛擾，供應鏈同步受創，中鋼仍會關懷下游所需，提出具體配套方案，與下游產業努力突破困境。