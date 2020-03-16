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健康迫降！7-ELEVEN綠金業績 逆勢飆升

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

統一超(2912)7-ELEVEN去年起開始提倡全民蔬食運動，不僅積極佈局蔬食，推出蔬菜增量的商品，更延伸至素食類別，以4大新招：「素食與蔬食辨識LOGO」、「首創蔬食預購」、「線上線下蔬食大平台」及「食育推廣」，持續增加綠色菜單比重，建構友善「輕蔬簡素」生活型態專門店，成功帶動綠金業績飆升。

根據外部調查，台灣素食人口高達330萬人，素食人口佔比世界排名第二，一年商機更是高達600億元，顯見現代人都想吃更健康、負擔少的食物。7-ELEVEN觀察到，素食不再只是宗教上的因素，許多民眾為了自身的健康也會開始選擇吃素，或是蔬菜增量的商品。瞄準「蔬食」及「素食」兩大客群，7-ELEVEN再推出4大創新作法：

一、「素食與蔬食辨識LOGO」、解決素食客外食痛點：

7-ELEVEN透過客群訪談發現素食客群兩大困擾：第一，「外食困難」，尤其出門到不熟悉環境時經常無奈以麵包、泡麵裹腹；第二，一般店家「標示不清難選購」，消費者需逐一確認商品成分是否可食用。故客群回饋非常期待7-ELEVEN能有方便選擇的素食或蔬食餐點。

為解決痛點，7-ELEVEN 貼心首創「素食與蔬食辨識LOGO」，連同是否為素食專用產線生產的資訊皆全數透明揭露，讓素食客群可依各自需求，透過包裝上的辨識LOGO資訊來做選購。更首次推出「鮮蔬咖哩燴飯」、「香鬆紫米風味飯糰」、「洋芋沙拉三明治」、「一日野菜—八種蔬菜溫沙拉」四款蔬食新菜單、提供便利蔬食選擇，4月7日前飯糰、三明治搭配指定飲料還能省10元。

近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近6成；7-ELEVEN去年於全台2,500間門市成立冷凍素食專區，一年相關業績更是逆勢成長2成。

此外，7-ELEVEN也在全台醫院、住宅商圈與廟宇周遭的56家門市推出「LIVE in HEALTHY蔬食生活」專櫃，提供餅乾、海苔等零食及泡麵，更有市面上少見的全素糖果。即日起至4月7日7-ELEVEN門市提供超過50款素食商品選擇，並搭配「指定素食商品任選3件88折」優惠活動推薦。

二、首創蔬食預購、主打OmniPork新豬肉

素食族群因外食不便，喜歡在家自煮，7-ELEVEN發現許多消費者會習慣性存貨。看準商機，7-ELEVEN預購平台首次推出「生活美食誌—蔬食無肉日」專區，即日起推出6款蔬食料理：首推「OmniPork新豬肉」，以香菇、碗豆、非基改大豆與米，全植物製作而成，零膽固醇、低脂低熱量，不僅外型、口感、氣味似真豬肉，蒸、炒、煮、炸都能輕鬆上菜，適合素食及蔬食愛好者；還有「宮廷素食麻油猴頭菇」擁有菇類豐富營養又有肉軟嫩口感、網購超人氣「龍鄉味紅骨九層塔抓餅」等，同時滿足素食及蔬食客層。

三、線上線下蔬食大平台！就近買、安心吃

7-ELEVEN統一超商線上購物中心也架設蔬食料理專區，以南門市場老店老林記為主，推出十多種以上的即食料理，自2012年導入後，每年業績以5%穩定成長，年銷售超過上千包，其中以香菇燜筍、梅干素東坡、紅燒板栗等家常菜銷售最佳，免出門也能輕鬆選購高品質蔬食料理。7-ELEVEN線上線下合力，提供上百種蔬食及素食料理，打造蔬食大平台，方便民眾就近買、安心吃。

四、食安教育從小紮根、打造安心安全環境

食安教育要從小紮根，統一超商好鄰居基金會致力於食育推廣，在全台好鄰居同樂會中推動「食在好有趣」課程，讓參與的小朋友認識食材採收後的低溫控管、超商鮮食商品管理及營養均衡的重要性，並藉由門市商品尋寶遊戲，增加互動性並加強小朋友的記憶力。

另青年深根計畫中推出的「OPEN!青春同樂會」，也與苗栗青農共同舉辦「青農市集」，於苗栗在地門市與民眾近距離互動，與青農夥伴們一起推廣苗栗在地農產品，7-ELEVEN期望透過更多的3E消費體驗(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)讓民眾吃得健康安心無負擔。

統一超商

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