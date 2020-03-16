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商總：紓困預算差國際太多 受創產業營收損失已逾五成

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
商總副理事長許舒博參加經濟部「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」內需型服務業者場次。記者黃有容／攝影
商總副理事長許舒博參加經濟部「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」內需型服務業者場次。記者黃有容／攝影

商總副理事長許舒博今（16）日出席由行政院政務委員龔明鑫和經濟部長沈榮津共同主持的「因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會」，本場次邀集內需型服務業者代表共同交流，許舒博表示，據商總統計，民生產業收創嚴重，皆超過五成，籲請政府應超前佈署、擴大紓困預算規模。

許舒博表示，新冠肺炎疫情爆發重創國內各產業，尤以服務業中之民生產業受傷最為慘重，商總自2月中旬開始，持續對會員單位進行「有關新冠肺炎疫情對企業經營影響調查」，結果發現，在旅行業部分，原本去年已受陸客來台遽減影響生計，今年加上疫情，我國周邊香港、澳門、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、韓國等地旅遊團幾乎全部取消，桃園機場整體運量減少超過一半，收入減少8成，國際旅客與國人旅遊幾近停滯，還需面臨航空公司、旅遊園區及主題樂園拒絕退還訂金等困境，旅館業者也初步估計整體訂房減少70%至90%。

交通運輸業方面，遊覽車、租賃車營收受影響超過50%以上，業者付不出車輛貸款，遊覽車駕駛大量離職轉行。船務代理與貨運業者受到國際航班取消影響，出貨減少25%、進口減少70%，同時因為貨櫃滯留港埠，導致場租等成本增加，嚴重影響生計；汽車貨運業者整體常低溫運輸貨量也較去年同期減少約25%。

餐飲業方面，原本預定的春酒、婚宴等各類宴席大量取消，平常各類餐廳消費人數也驟減，營業損失約70%；百貨零售批發業者整體人潮也減少約50%。連帶受到影響的各類證件拍攝、婚紗攝影等業績，甚至整天掛零；蔬果也受疫情影響無法外銷、內需市場縮小，產地發生耕除，約有70%的庫存無法銷貨，30%目前朝向電商通路及超市為主，僅內需部分維持。

許舒博認為，行政院編列特別預算600億元，扣除防疫經費後，只剩下404億元，遠低於新加坡1350億元及香港4656億元的紓困預算，加上台灣人口比新加坡及香港還多，「杯水車薪」，難以發揮成效。日本政府還編列十兆日圓紓困金，換算日本1.2億人口，等同每人可獲得約台幣2.4萬補助金。

他建議，新增400億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業，擴充紓困振興預算規模，適時調整企業融資保證與利息補貼、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼，農漁畜產品拓銷，及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，才能讓紓困政策確實幫助所有受創產業，協助台灣企業度過難關。

台灣與各國振興紓困預算比較。圖／商總提供
台灣與各國振興紓困預算比較。圖／商總提供

疫情 許舒博

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