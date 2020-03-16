因應疫情與經濟變化 中鋼成立產業關懷小組

因應新冠肺炎疫情對鋼鐵下游及產業供應鏈衝擊，中鋼(2002)整合業務與技術資源，成立「產業關懷小組」， 主動關懷下游客戶，了解其需求，進而提供全方位客製化支援與服務，期與客戶共度難關。

新冠肺炎全球延燒，國際經濟短期動盪，各產業鏈均受影響，中鋼基於上下游共存共榮理念，責成業務與技術服務單位成立「產業關懷小組」，積極主動拜訪客戶，了解其目前面臨經營難題，快速掌握資訊後，針對各客群需求與特性，全力提供必要支援與協助。

中鋼董事長、台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟指出，將持續收集並整合鋼鐵下游產業需求與建言，向產業主管機關反應，以利政府掌握產業狀況，並配合行政院現階段提供數項紓困方案，如提供相關融資紓困、降稅延繳等方式，降低客戶營運壓力。

另一方面，疫情已帶來轉單效應，全力配合提供料源與專案支持，透過產業服務團管理及技術能量，提供現階段客戶改善體質與用鋼升級等精緻服務，為未來景氣好轉紮根佈局。

翁朝棟說，長期傾聽下游心聲，雖疫情紛擾使供應鏈同步受創，持續積極關懷下游所需，提出具體配套方案，期能在政府全力推動紓困措施下，與下游產業共同努力突破困境。