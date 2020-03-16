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高端消費市場結構穩固 麗晶精品超前部署加碼投資

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
麗晶精品今（16）日表示，有鑒於高端消費市場結構穩固，因此持續吸引國際頂級品牌進駐，館內多個頂級珠寶腕表品牌，更持續加碼投資。 圖／麗晶精品提供
麗晶精品今（16）日表示，有鑒於高端消費市場結構穩固，因此持續吸引國際頂級品牌進駐，館內多個頂級珠寶腕表品牌，更持續加碼投資。 圖／麗晶精品提供

新冠肺炎疫情全球燒，對抗疫情要「超前部署」，經濟發展的腳步也不能落後。麗晶精品今（16）日表示，有鑒於高端消費市場結構穩固，因此持續吸引國際頂級品牌進駐，館內多個頂級珠寶腕表品牌，更持續加碼投資。

台北晶華酒店總經理吳偉正，持續優化顧客的購物體驗是麗晶精品的首要目標，接下來的幾個月，麗晶精品會更加緊密的與品牌攜手合作，透過強大的顧客關係服務系統、獨家且優質的商品、以及台北晶華酒店的資源共享，全方位滿足消費者的需求，創造消費者、品牌與麗晶精品三贏的佳績。

僅管新冠肺炎疫情持續衝擊，但麗晶精品優化商場的動作沒有減緩，緊接在第一季「三宅一生ISSEY MIYAKE」的三間大店開幕之後，麗晶精品表示，義大利國寶級男裝STEFANO RICCI、英國經典品牌JOSEPH也會陸續在麗晶精品與大家見面。

麗晶精品原有的品牌義大利頂級珠寶BVLGARI以及法國殿堂級珠寶CHAUMET更已在商場加碼投資全新的店面，分別進駐至酒店大廳以及地下一樓Wedding Salon前方的全新位置，預計在第二季陸續開幕，兩大品牌的全新概念店，無論是在裝潢設計或是展售商品安排上都會全面升級，提供貴賓更為精緻私謐的鑑賞選購環境。

此外，「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」主廚與米其林星級主廚攜手的全新餐飲品牌-COAST，也將於5月在麗晶精品地下二樓開幕。

吳偉正還透露，下半年更有國際時裝品牌強勢回歸，以及全台獨家的歐洲鞋履品牌重磅進駐，蓬勃的發展令人期待。

麗晶精品獨家北海道人氣排隊鬆餅-椿Tsubaki Salon。 圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家北海道人氣排隊鬆餅-椿Tsubaki Salon。 圖／麗晶精品提供
日本時裝品牌三宅一生ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、HaaT 3月17日於麗晶精品B2盛大開幕。 圖／麗晶精品提供
日本時裝品牌三宅一生ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、HaaT 3月17日於麗晶精品B2盛大開幕。 圖／麗晶精品提供

麗晶 義大利 疫情

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