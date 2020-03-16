迎接清明連假掃墓潮 台隆光觸媒次氯酸防護液免費兌換
新冠肺炎疫情全球快速擴大，正值防疫期間，但4月清明連假即將來臨，為了讓祭祖掃墓和國內旅遊的防護更周全，台隆手創館特別推出會員限定，免費兌換光觸媒次氯酸抗菌防護液活動。
台隆手創館表示，會員只要出示會員卡或電子會員畫面，及自備不透光空瓶，即可兌領「光觸媒次氯酸抗菌防護液」100ml，並可獲得50元滿額商品抵用券一張，每日限量350份，兌完為止。
3月21日（周六）14:00排隊，14:30開始兌換，地點在台隆手創館復興SOGO店，3月22日（周日）14:00排隊，14:30開始兌換，地點在台隆手創館美麗華店。每人/每卡限領一次，活動至16:30，依現場兌換狀況截止，但請務必留意次氯酸水不能食用，避免孩童誤食。
同時，台隆手創館也預計於3月23日推出「潔手光觸媒次氯酸抗菌防護液」，可廣用於生活物品與周遭環境除菌消毒，抵抗各類病毒桿菌並可防蹣抗黴、環保消臭，是身處公共場所、大眾交通工具最方便噴灑與擦拭的防護好物。
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