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疫情嚴峻 2020《米其林指南》發表調整至第3季舉行

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

已舉辦兩年的台灣米其林指南發表會，因全球新冠肺炎疫情持續發展，為防患未然，減少許多人潮群聚的大型活動，台灣米其林今（16）日宣布，2020年度《米其林指南》的發表，將調整至第3季舉行。

台灣米其林說，這項決定，除了以民眾健康福祉為第一優先、不增加第一線防疫作戰負擔的考量之外，今年的米其林指南發表，首度跨足台中，這將是美食文化方面極具指標性的突破創舉。因此，更希望能夠在沒有顧慮和負擔的情況下，讓世界看見多元的台灣美食魅力。

台灣米其林表示，希望在前線抗疫戰士的堅守、及全民共同的努力下，新冠肺炎疫情可以儘快獲得控制，這樣米其林指南發表便能早日登場。目前時間安排暫定在今年第3季，具體日期仍須視疫情發展決定。

據指出，第一屆台灣米其林發表是在2018年的3月14日，第二屆是去（2019）年的4月10日，都是在上半年舉辦，今年因新冠肺炎疫情延燒，首次延至第3季。

米其林 疫情 肺炎

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