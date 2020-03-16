快訊

行政院拍板！高中以下師生 本學期禁止出國

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情效應 中華信評：華航評等展望調為「負向」

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

新冠病毒疫情的影響持續擴大，中華信評預期，華航未來幾個月的現金流量將會明顯弱化，雖然油價走低減輕衝擊，但華航需要多長時間方能恢復現金流量面臨高度不確定性。因此，中華信評認為，受到新冠肺炎疫情的影響，華航今年的營運績效表現將會明顯弱化，將華航的評等展望由「穩定」調為「負向」，恐怕無法如預期地恢復現金流量產生能力。

在全球疫情將在今年第二季期間逐漸緩和下來的前提下，中華信評預估，華航今年來自本業的現金流量（ FFO）對借款比將從2019年時的16%至19%轉弱至7%至11%間，但2021年可恢復至15%以上。但因疫情及華航的營運何時可以開始恢復，具高度不確定性，華航可能無法如預期地恢復的可能性已經升高。

中華信評指出，航班大幅縮減與疲弱的載客率可能會對華航今年的現金流量造成巨大壓力， 航空客運交通需求的急劇下滑與復甦前景不確定等情勢可能至少會延續到未來幾個月。飛往中國和日本的航班是華航最賺錢的路線，卻也最早因疫情爆發而受到影響，使華航在新冠肺炎疫情爆發之初即立即遭受衝擊。

如今疫情已蔓延至全球，在信心完全恢復之前，航空旅客將會避免或延後所有非必要的旅程。這將無可避免地導致華航在未來幾季中進一步減 少原本已經很少的航班班次，而且營運航班的載客率也將下降。

中華信評預期，產業衰退情勢持續的時間可能拉長，華航今年的現金流量產生能力將持續處於非常弱的狀態，來自本業的現金流量將可能較 2019年下滑40%至55%。同時，華航機隊更新計畫中排定的資本支出，可能也會進一步推升華航未來幾季的借款槓桿水準。若疫情持續的期間與影響層面較預期更糟，導致華航的獲利要經歷一段更長的期間方能恢復，可能使華航的評等緩衝空間更為受限。

中華信評指出，燃油價格走低、採取撙節措施、與可能獲得的政府補貼，將可部分減輕華航的成本負擔。華航在國內航空市場中擁有最大的航空貨運運能，較有能力可彈性調整航線與航班，以協助提高航空貨運的收益率與裝載率，將可對華航今年整體營運績效疲弱的狀況提供部分緩衝。

若疫情可在今年前二季中達到巔峰，中華信評預期華航的營收動能與裝載率將會在明年回升至健全的水準，華航以綿密的飛航網絡，未來幾年仍將可以穩固維持在台灣航空市場中奠下的領導地位。不過，各國政府似乎無法在短期內遏阻疫情的快速擴散，疫情爆發造成的不利影響的期間可能超乎預期，導致華 航無法在未來幾季期間恢復現金流量保障措施的風險升高。

華航 疫情 華信

延伸閱讀

華航集團機票放膽買 改票手續費幫您省起來

發薪壓力大 交通部：華航、長榮、星宇等皆需專案貸款

周二起歐洲入境需居家檢疫14天 長榮華航盼機組員免責

華航宣布 未來20天內紐約等歐美線減班

相關新聞

徐國勇拱手不握手 出席「在地消費挺產業」記者會

內政部長徐國勇今天出席北港朝天宮與台灣企銀共同舉辦「在地消費挺產業，媽祖賜福挺台灣」合作儀式啟動記者會，由於防疫的考量，...

新冠疫情效應 中華信評：華航評等展望調為「負向」

新冠病毒疫情的影響持續擴大，中華信評預期，華航未來幾個月的現金流量將會明顯弱化，雖然油價走低減輕衝擊，但華航需要多長時間...

中科廠商傳佳音 新冠肺炎核酸檢測快篩試劑露曙光

新冠肺炎疫情升高，各國生技廠全力防堵，中科園區廠商瑞基海洋生物科技傳出佳音，該公司取得2019新型冠狀病毒(2019-n...

藥華藥美國PV藥證送件 最快今年底取證

藥華醫藥（6446）於美國時間2020年3月13日向美國食品藥物管理局（FDA）提出Ropeginterferon al...

虛實通路加速整合 電商嗅新商機

新冠肺炎疫情，衝擊實體門市業績，陸續有業者決定結束營運，整體景氣面臨嚴峻考驗。為助攻中小企業，Yahoo奇摩、網路家庭（8044）旗下商店街，紛紛祭出優惠，商店街推出「實體店紓困轉型e專案」，補助前六個月0%成交費；Yahoo超級商城也打出「 防疫振興開店優惠方案 」，今年6月30日前進駐開店，簽約兩年價37折。

東陽 2月稅前淨利年增34%

全球汽車塑膠件大廠東陽（1319）自結2月自結稅前淨利1.53億元，年增率34%；前二月自結累計稅前淨利2.97億元，每股稅前盈餘0.53元。

攻罕病藥市場 藥華藥台美雙取證

藥華醫藥（6446）今（16）日正式向美國FDA提出治療真性紅血球增生症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）送件申請（簡稱BLA），並依照FDA的藥證申請指南同步向FDA申請優先審查資格，如順利獲優先審查資格，審核期可由標準的10個月縮短為6個月，最快將於今年第四季取得藥證。屆時公司可於美國全面推展P1101的商業銷售帶領公司營運跨入新一階段。

國艦國造離岸風電使船舶業產值增幅創11年新高

受惠於國艦國造及離岸風電政策，去年台灣的船舶製造業產值達新台幣271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高

「綠金」逆勢飆升 超商雙雄搶布局

據統計，台灣素食人口高達330萬人，素食人口占比世界排名第二，一年商機高達600億元，吸引超商雙雄不約而同持續擴大在蔬食...

5G掀底牌的一場10小時密會 蔡明忠為何缺席？

2月20日那天，在遠東飯店B1的會議室裡，中華電信董事長謝繼茂、遠傳電信董事長徐旭東、台灣大總經理林之晨與台灣之星董事長林清堂等七位董事長與總經理聚在會議室中，展開一場鬥智大戰。

石化報價創11年新低 石化業寒冬來臨

沙國發動價格戰負面影響顯現，普氏（Platt`s）石化原料報價，乙烯上週均價跌落至每噸640美元，較前週大幅下跌7.9%...

亞諾法攜手義廠 進行新冠肺炎檢測試劑臨床試驗

亞諾法今天宣布，與義大利生技廠Labospace合作加速在義大利進行新冠肺炎血清IgM/IgG快速檢測試劑臨床試驗，目標...

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

科技重鎮染疫 大廠戒備

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

Fed下猛藥 我央行三套劇本19日出招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。