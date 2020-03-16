新冠疫情效應 中華信評：華航評等展望調為「負向」

新冠病毒疫情的影響持續擴大，中華信評預期，華航未來幾個月的現金流量將會明顯弱化，雖然油價走低減輕衝擊，但華航需要多長時間方能恢復現金流量面臨高度不確定性。因此，中華信評認為，受到新冠肺炎疫情的影響，華航今年的營運績效表現將會明顯弱化，將華航的評等展望由「穩定」調為「負向」，恐怕無法如預期地恢復現金流量產生能力。

在全球疫情將在今年第二季期間逐漸緩和下來的前提下，中華信評預估，華航今年來自本業的現金流量（ FFO）對借款比將從2019年時的16%至19%轉弱至7%至11%間，但2021年可恢復至15%以上。但因疫情及華航的營運何時可以開始恢復，具高度不確定性，華航可能無法如預期地恢復的可能性已經升高。

中華信評指出，航班大幅縮減與疲弱的載客率可能會對華航今年的現金流量造成巨大壓力， 航空客運交通需求的急劇下滑與復甦前景不確定等情勢可能至少會延續到未來幾個月。飛往中國和日本的航班是華航最賺錢的路線，卻也最早因疫情爆發而受到影響，使華航在新冠肺炎疫情爆發之初即立即遭受衝擊。

如今疫情已蔓延至全球，在信心完全恢復之前，航空旅客將會避免或延後所有非必要的旅程。這將無可避免地導致華航在未來幾季中進一步減 少原本已經很少的航班班次，而且營運航班的載客率也將下降。

中華信評預期，產業衰退情勢持續的時間可能拉長，華航今年的現金流量產生能力將持續處於非常弱的狀態，來自本業的現金流量將可能較 2019年下滑40%至55%。同時，華航機隊更新計畫中排定的資本支出，可能也會進一步推升華航未來幾季的借款槓桿水準。若疫情持續的期間與影響層面較預期更糟，導致華航的獲利要經歷一段更長的期間方能恢復，可能使華航的評等緩衝空間更為受限。

中華信評指出，燃油價格走低、採取撙節措施、與可能獲得的政府補貼，將可部分減輕華航的成本負擔。華航在國內航空市場中擁有最大的航空貨運運能，較有能力可彈性調整航線與航班，以協助提高航空貨運的收益率與裝載率，將可對華航今年整體營運績效疲弱的狀況提供部分緩衝。

若疫情可在今年前二季中達到巔峰，中華信評預期華航的營收動能與裝載率將會在明年回升至健全的水準，華航以綿密的飛航網絡，未來幾年仍將可以穩固維持在台灣航空市場中奠下的領導地位。不過，各國政府似乎無法在短期內遏阻疫情的快速擴散，疫情爆發造成的不利影響的期間可能超乎預期，導致華 航無法在未來幾季期間恢復現金流量保障措施的風險升高。