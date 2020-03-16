91APP推360品牌數位代營運服務 翻轉悶經濟

新冠肺炎打亂買氣，也讓「實體電商」時代提前到來。台灣新零售解決方案公司91APP推出「360品牌數位代營運服務」，包含「品牌官網經營與商品管理」、「大型購物商城電商平台經營」、「金物流與客服」、「數位廣告操作」、「全通路CRM經營數據分析」、「品牌虛實融合(OMO)顧問」等六項服務，從線上到線下提供欲跨入「實體電商」的零售品牌企業一條龍數位代營運服務，協助品牌加速虛實融合數位轉型。

91APP董事長何英圻指出，其實零售實體受數位衝擊很大，受疫情影響更讓民眾出門意願大減，消費人潮轉移線上。根據《2020年91APP零售研究報告》指出，最近不少門市吹熄燈號，佈署虛實融合數位轉型的新零售品牌，透過「實體電商」模式，不僅穩住營運降低衝擊，在OMO動能挹注下，帶動實體電商業績成長超過全業績20%，新增長的虛實融合業績超過全業績50%之上。

何英圻表示，新冠肺炎加速品牌朝「實體電商」發展，更讓零售市場重新洗牌。他指出，已做好數位佈局的品牌，實體電商反而在疫情下帶來新出路，當市場回穩更能成為贏家。何英圻分析，先進的大型零售品牌運用實體資源結合數位力量來自帶流量，將既有如會員制度、優惠券、折扣活動、點數、購物金等全面數位化，提供消費者線上線下便利一致的服務，顧客不只在實體使用，更可隨時在線上使用；線上下單可門市取貨，或結合物流，讓每個門市成為距離最近的發貨倉。