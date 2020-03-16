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Yahoo拍賣推零門檻免運 新賣家增近五成

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富推「0元免運」業績漲，免運商品數近200萬。圖／Yahoo提供
Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富推「0元免運」業績漲，免運商品數近200萬。圖／Yahoo提供

Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富推出平台史上首次「不限消費金額」、「不限次數」的零門檻免運好康，自2月下旬推出後已吸引超過2萬名賣家加入，並帶動平台新進賣家單月成長近五成。

瞄準消費者需求，Yahoo拍賣日前推出全新的「0元免運」頻道，集結萊爾富、7-ELEVEN與全家三大超商取貨、流行女裝、潮鞋與防疫等免運商品，提供消費者更優質的服務、更實質的優惠，讓買賣雙方交易更有樂趣。

Yahoo拍賣事業群業務總經理林燕表示，Yahoo拍賣深耕在地網拍市場，持續創新優化平台與開創多元商品內容。此次與萊爾富的首波免運合作，活動推出後，開通免運服務的賣家數已超過2萬、更推升萊爾富免運商品數迅速攀升至近200萬。因應消費者需求，Yahoo拍賣也設立「免運頻道」，集結站內熱銷免運商品，讓消費者一次購足。

林燕指出，免運頻道上線後，瀏覽量單日平均成長近四成，顯見消費者對於此次活動的熱烈迴響。未來也將持續創新優化平台，提供買賣雙方更優質的服務、更多的網購優惠與多元行銷免運活動。

觀察此次Yahoo拍賣「0元免運」相關數據，前三大熱銷夯品品類為「美容保養與彩妝」、「居家家具與園藝」、「美食與地方特產」。綜觀活動期間平台超商取貨前五大熱銷小物排行榜，更發現防疫當前，相關商品如「口罩套」、「口罩墊片」穩居冠軍。

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