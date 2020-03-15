達爾膚人事案 吳奕叡卸任總經理李凌玲升任
達爾膚（6523）於13日董事會通過，原副總經理李凌玲升任總經理，董事長暨總經理吳奕叡卸任總經理，未來將更專注於董事長一職。
新任總經理李凌玲過去曾於化妝品大廠巴黎萊雅(L'Oreal) 擔任行銷主管，更於伊麗莎白雅頓(Elizabeth Arden)行銷傳媒主管。達爾膚表示，2018年底就任達爾膚副總經理，至今已有一年多時間，未來將更借助李凌玲在國際化妝品和保養品大廠擔任行銷主管的經驗。
由於在今年產品策略方面，達爾膚旗下 2 大系列產品，分別為玻尿酸保濕系列及杏仁酸，將升級產品配方、包裝，因應趨勢今年上半年將推出的全新高端醫美保養系列。
在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要銷售通路。海外方面，除繼進軍海外9個國家後，今年銷售版圖首度將擴大到日本，近年就廣受日本美妝人氣部落客及網友推薦，並且連續兩年被台北日本旅遊書框選為來台必買伴手禮。達爾膚進一步指出，DR.WU於2月中正式在日本上市，未來將陸續於Amazon.CO.JP、Yahoo! JAPAN、樂天等電商龍頭開啟品牌旗艦館，發展值得期待。
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