達爾膚人事案 吳奕叡卸任總經理李凌玲升任

去年6月舉行的歐洲內視鏡暨外科國際醫學會（EAES），有90個國家約1,600多名代表出席，是歐洲主要的內視鏡暨外科領域重點醫學會，許多國際廠商展示新穎的醫療器材和器械，是醫療專科手術的標竿研討會。透過展會現場對於智慧醫療手術應用的醫療器材和技術的回饋，歸納生醫與機械、電子產業結合於智慧醫療手術之四大應用浪潮。

2020-03-15 00:31