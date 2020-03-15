快訊

台南又見趴趴走 居家檢疫男被抓：心情差想走走

清真寺萬人集會引爆疫情！馬來西亞428例居東南亞之冠

達爾膚人事案 吳奕叡卸任總經理李凌玲升任

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

達爾膚（6523）於13日董事會通過，原副總經理李凌玲升任總經理，董事長暨總經理吳奕叡卸任總經理，未來將更專注於董事長一職。

新任總經理李凌玲過去曾於化妝品大廠巴黎萊雅(L'Oreal) 擔任行銷主管，更於伊麗莎白雅頓(Elizabeth Arden)行銷傳媒主管。達爾膚表示，2018年底就任達爾膚副總經理，至今已有一年多時間，未來將更借助李凌玲在國際化妝品和保養品大廠擔任行銷主管的經驗。

由於在今年產品策略方面，達爾膚旗下 2 大系列產品，分別為玻尿酸保濕系列及杏仁酸，將升級產品配方、包裝，因應趨勢今年上半年將推出的全新高端醫美保養系列。

在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要銷售通路。海外方面，除繼進軍海外9個國家後，今年銷售版圖首度將擴大到日本，近年就廣受日本美妝人氣部落客及網友推薦，並且連續兩年被台北日本旅遊書框選為來台必買伴手禮。達爾膚進一步指出，DR.WU於2月中正式在日本上市，未來將陸續於Amazon.CO.JP、Yahoo! JAPAN、樂天等電商龍頭開啟品牌旗艦館，發展值得期待。

達爾膚 電商 DR.WU

延伸閱讀

日本新冠肺炎單日63例創紀錄 仍有11縣零病例

達爾膚利基商品征日 改變大陸經營模式

達爾膚董事長吳奕叡 華爾街分析師玩醫美

達爾膚進軍日本 用杏仁酸翻轉日系保養品

相關新聞

外送抽成高 餐飲店盼官方扶植國內業者

經濟部商業司補助餐飲小商家上架外送平台，許多餐飲業者抱怨，外送業者抽成，動輒要30%到40%，利潤都被外送業者吃掉，政府...

議員找民間公司為幸福宅把關 東縣府：不合契約規範

台東縣政府利用縣有土地， 出資8億元自建「幸福住宅」300戶，因推出後問題不少，台東縣多位議員今天上午舉辦說明會對工程品...

自煮商機燒 超商雙雄競逐

新冠肺炎疫情延燒，消費者少外出，形成「自煮」風潮，也讓超商雙雄冷凍食品商機表現亮眼。

華航、長榮 16日調整飛歐航班

歐洲疫情升溫，長榮航空昨（14）日宣布，今日之前往返歐洲航班維持正常飛航，16日以後往返歐洲航班會陸續異動；中華航空則表示，15日後將依市場需求機動調整歐洲航班。

產業追蹤／穿戴裝置普及 有利遠距醫療

數位醫療泛指資通訊科技（ICT）在醫療及健康領域的應用，藉由串接醫療器材數位化及醫療資訊系統，加上醫療物聯網等相關技術，增進醫院資訊管理效率，也使醫療照護服務能自醫院延伸至日常生活。

產業追蹤／智慧手術應用 掀起四大浪潮

去年6月舉行的歐洲內視鏡暨外科國際醫學會（EAES），有90個國家約1,600多名代表出席，是歐洲主要的內視鏡暨外科領域重點醫學會，許多國際廠商展示新穎的醫療器材和器械，是醫療專科手術的標竿研討會。透過展會現場對於智慧醫療手術應用的醫療器材和技術的回饋，歸納生醫與機械、電子產業結合於智慧醫療手術之四大應用浪潮。

產業追蹤／隨時提供照護 醫材業新顯學

全球醫療產業最受矚目的德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA）去年11月閉幕，此次有68個國家、5,598家參展商，COMPAMED有來自98個國家801家參展商，參觀人數超過12萬人次，展出內容涵蓋醫療器材相關領域設備與零組件展示，亦舉行醫療專業論壇、研討會與特別展會。2019 MEDICA醫療器材關注焦點包含穿戴式裝置應用、復健器材數位化，以及銀髮科技。

台灣車廠斷鏈危機 暫解

新冠肺炎疫情影響的汽車供應鏈斷鏈問題逐漸緩解，裕日車尋求日本與墨西哥供應後，原預估本月中出現的斷貨危機可望獲得解決，國瑞汽車預計月底前仍可正常供應，短期內台灣汽車供應不致受到影響。

陸廠紛紛復工 汽車零件遞延訂單將湧現

中國大陸新冠肺炎疫情影響趨緩，停工多時的汽車零組件廠紛紛復工，因需求並未消失，業者不僅看好後續營收將逐漸恢復，甚至3月之後還會有遞延需求，必須加班趕工因應。

開業13年 台中亞緻大飯店驚傳3月8日熄燈

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊飯店業營運，國內飯店業者亞都麗緻昨日宣布，今日起暫停交易。台中亞緻大飯店因歷年虧損，租金成本過高，...

去年EPS 2.04元 邑昇擬配息1.2元

受惠轉型效益持續，邑昇（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，2019年稅後淨利達0.69億元，年增75.4%，每股純益（EPS）2.04元，董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元。

航空紓困補助拍板 爭取振興抵用券可用於航空業

在航空公司與機場各服務業者受疫情影響提出紓困需求後，交通部今（25）日討論航空相關產業紓困方案，決定補貼多項規費及防疫用...

熱門新聞

逐筆交易新制3月23日上路 投資人一定得知道3件事

卡友被卡油 銀行吞溢繳款6.15億

華航宣布 未來20天內紐約等歐美線減班

降息潮 小心負利率吃掉資產

疫情擴大 歌詩達、公主遊輪暫停全球航線 補償方案出爐

防疫+應變 竹科廠商嚴陣以待

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。