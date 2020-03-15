議員找民間公司為幸福宅把關 東縣府：不合契約規範

台東縣政府利用縣有土地， 出資8億元自建「幸福住宅」300戶，因推出後問題不少，台東縣多位議員今天上午舉辦說明會對工程品質表達關心，並請檢來民間檢驗公司今天免費幫承購戶驗屋，台東縣府建設處回應「不合契約規範，產權過戶前，承購戶無權委託他人查驗，請承購戶慎思以免發生侵權爭議。」

幸福住宅位在台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，每戶售價約200多萬元至300多萬元間，2016年9月動工，原定去年5月交屋，因工程一再延宕，交屋日期也順延到今年3月底，承購戶可望4月間入住。

台東縣議員林參天、林威志、黃治維、楊清順等人今天在議會禮堂舉辦「台東縣幸福住宅即將辦理交屋入住手續，為維護購屋者權益」專案小組會議，吸引許刀承購戶前來參與。

會中林參天、林威志、黃治維、楊清順推出後一波三折，承購戶等了3年半，終於可望在4月之後入住，但過程中工程一再延宕，縣府有責任對承購戶說明清楚，也因大家有疑慮，工程品質是不是有問題，今天會有專業的驗屋公司為承購戶免費驗屋，確保承購戶入住新家安全無虞。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，部分議員關心幸福宅承購戶權益，主動居中邀請第三方民間公司驗屋，保障承購户權益，縣府可以理解但無法配合執行。