北市就服處3月16至20日辦徵才 釋160個職缺

近期因受新冠肺炎疫情影響，導致就業市場受到嚴重衝擊，所幸台灣防疫作為及醫療水準受到肯定。為促進經濟發展幫助產業招募人才與維護民眾求職權益，台北市就業服務處力邀十家友善企業參與區域型小型現場徵才活動，共釋出160個工作機會，包括藥品／美妝零售、休閒與觀光旅遊、餐飲、園藝維護、照顧服務、塑膠製品製造業等多元化產業，提醒求職或想轉職的民眾要把握本週現場徵才良機，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，共同防疫「顧健康」之外，也能早日找到理想合適的工作一起「拚經濟」。

就服處表示，知名企業炎洲集團於1978年由現任董事長李志賢創立，為全球上下游整合最完整之膠帶製造廠商、亦是世界最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一，目前擁有一家上市及一家上櫃公司，這次釋出「資訊工程師」「約聘行政助理」「業務助理」及薪資可達42K的「業務管理師」職缺。

另台灣已正式步入老年化的社會，再加上社會型態的改變，家中長者的照顧已是大多數家庭不可迴避的課題，也因此衍生出大量人力的需求，台北市大龍養護中心這次徵求居家照服員外另提供薪資達40K護理師職缺。此外尚有和德昌公司（麥當勞）、日藥本舖公司、爭鮮公司、生活工場國際公司、私立好幫守居家長照機構、波阿斯工業工程公司、香港商創優行國際有限公司台灣分公司等提供多元化工作機會；歡迎求職或轉職民眾都可以把握機會積極至各就服站參加現場徵才面試。

為因應「嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）」疫情，請參加北市各就業服務站所舉辦之各場微型現場徵才活動之求職民眾與廠商，請自行配戴口罩，並於徵才現場配合手部酒精消毒作業。

就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。