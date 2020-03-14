快訊

美國49州都中鏢！只有這州還沒有確診案例

萬華公寓清晨惡火釀6死 住戶5男1女搶救無效宣告死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市就服處3月16至20日辦徵才 釋160個職缺

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市就業服務處力邀十家友善企業參與區域型小型現場徵才活動，共釋出160個工作機會。圖／新北勞工局提供
台北市就業服務處力邀十家友善企業參與區域型小型現場徵才活動，共釋出160個工作機會。圖／新北勞工局提供

近期因受新冠肺炎疫情影響，導致就業市場受到嚴重衝擊，所幸台灣防疫作為及醫療水準受到肯定。為促進經濟發展幫助產業招募人才與維護民眾求職權益，台北市就業服務處力邀十家友善企業參與區域型小型現場徵才活動，共釋出160個工作機會，包括藥品／美妝零售、休閒與觀光旅遊、餐飲、園藝維護、照顧服務、塑膠製品製造業等多元化產業，提醒求職或想轉職的民眾要把握本週現場徵才良機，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，共同防疫「顧健康」之外，也能早日找到理想合適的工作一起「拚經濟」。

就服處表示，知名企業炎洲集團於1978年由現任董事長李志賢創立，為全球上下游整合最完整之膠帶製造廠商、亦是世界最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一，目前擁有一家上市及一家上櫃公司，這次釋出「資訊工程師」「約聘行政助理」「業務助理」及薪資可達42K的「業務管理師」職缺。

另台灣已正式步入老年化的社會，再加上社會型態的改變，家中長者的照顧已是大多數家庭不可迴避的課題，也因此衍生出大量人力的需求，台北市大龍養護中心這次徵求居家照服員外另提供薪資達40K護理師職缺。此外尚有和德昌公司（麥當勞）、日藥本舖公司、爭鮮公司、生活工場國際公司、私立好幫守居家長照機構、波阿斯工業工程公司、香港商創優行國際有限公司台灣分公司等提供多元化工作機會；歡迎求職或轉職民眾都可以把握機會積極至各就服站參加現場徵才面試。

為因應「嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）」疫情，請參加北市各就業服務站所舉辦之各場微型現場徵才活動之求職民眾與廠商，請自行配戴口罩，並於徵才現場配合手部酒精消毒作業。

就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

徵才活動 求職 肺炎

延伸閱讀

每日訪視一次至多兩小時 長照機構防疫建議比照醫院

NBA／官方發防疫圖文 勤洗手、拳碰拳代替擊掌

MLB球星求解新冠肺炎症狀 望2爵士球員給解答

台南登革熱疫情升溫 基層120名防疫志工一早冒雨誓師

相關新聞

北市就服處3月16至20日辦徵才 釋160個職缺

近期因受新冠肺炎疫情影響，導致就業市場受到嚴重衝擊，所幸台灣防疫作為及醫療水準受到肯定。為促進經濟發展幫助產業招募人才與...

遊覽車獲紓困一年少繳2.4萬 租賃小客車省8千餘元

交通部對運輸業祭出全面性的補助，其中遊覽車客運業以及小客車租賃業的汽車燃料使用費牌照稅都各補助一半，試算下來，遊覽車每輛...

穩定國內砂石供應與價格 跨機關合作東砂北運

重視花蓮東砂北運砂石供需及價格的穩定，尤其是補足北區進口砂石短缺的課題，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成昨（13）日邀集...

全國電…四策略+雙品牌 衝刺營運

全國電子總經理林政勳表示，今年有四大營運策略，落實雙品牌布局，以中大型門市的新通路品牌Digital City持續展店；傳統門市進化成二代店，汰弱留強，以及深化電子商務、經營新的會員制度，目標繼續推升2020年的營運成長。

全國電總座林政勳 靠大數據找盲點

全國電子總經理林政勳率領的團隊在2019年創下歷年營收新高，重要助力的Digital City門市，發想於他多年來前往美國消費性電子展（CES）參訪，看到每年CES展都是展現最新3C產品的嘉年華會，並有引人注目、駐足圍觀的展示區，他希望台灣3C賣場也能有這種新穎、新潮的新據點，於是誕生3C通路新品牌的Digital City。

全國電華麗轉型 邁向新零售

以「全國電子，足感心ㄟ！」獲得廣告金句，也成為全國電子企業文化最佳的詮釋，全國電子今年邁向創業45年，這句以台語發言融入台灣社會的「足感心ㄟ！」，是企業經營一貫的最高指導原則，打拚業績的最佳動力。第二代接班人總經理林政勳在2019年創下175.26億元歷年佳績，不僅有傳承，更已開創新局的新面貌。

集團大刀改革 裕隆更接地氣

在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮大刀闊斧改革下，裕隆集團各公司重新定位，其推動集團轉型的做法也更為務實，前景也頗受外界期待。

台元加速轉型 陳伯鏞升總座

裕隆集團旗下台元紡織加速轉型，繼上月發出優離、優退公告，昨（13）日傳出公司已決定竹北廠最快6月底關廠。另外裕隆集團執行長暨台元董事長嚴陳莉蓮也發出致員工信，宣布原總經理戚維功出任副董事長，總座職缺由年初新加入的執行副總陳伯鏞升任。

父親是小英基金會董事 虎航新董座人事遭藍委質疑

台灣虎航今天下午召開董事會，經董事會選任，由華航董事陳漢銘接任，許多航空業界人士表示，「不知此人是何方神聖」。由於陳漢銘...

台灣虎航改組 新任董事長陳漢銘上任

虎航董、總換人。台灣虎航原董事長暨總經理張鴻鐘昨（12）日因個人因素，辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今（13）日台灣虎...

全台房市329檔期縮兩成 台南市逆勢狂推200億

新冠肺炎疫情蔓延全球，對於房市買氣也連帶受到影響，根據591新建案統計，329檔期六都、新竹推案量約4,700億元，較去...

旗下台元紡織竹北廠傳6月關廠 裕隆集團：調整營運方向

裕隆集團旗下台元竹北廠今（13）日傳出最快6月底關廠。裕隆集團表示，旗下的台元紡織調整營運方向，針對今日市場的說法，裕隆...

熱門新聞

網購口罩22元刷這張卡片全免費 只有六天動作要快

父親是小英基金會董事 虎航新董座人事遭藍委質疑

台灣虎航人事震盪！華航董事陳漢銘接任董事長

中高齡者就業專法5月1日上路！續聘高齡勞工 雇主可拿獎金

旗下台元紡織竹北廠傳6月關廠 裕隆集團：調整營運方向

疫情延燒NIKE、adidas業績直落 台灣紡織業跟著重挫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。