台中海線房市強強滾 鋮豐「青雲賦」公開即賣破五成

日商三井Outlet Park購物商場進駐台中港區，帶動海線地區房市前景看俏，尤其在台中市蛋黃區外溢效應帶動下，預售推案熱度持續升高，最新進場的鋮豐「青雲賦」，預約潛銷就賣破五成，備受市場矚目。

而「青雲賦」也是鋮豐建設繼「德芙」、「靜觀」、「藏穗」之後，在清水蛋黃區域的最新推案。

三井Outlet Park營運滿一週年，締造800萬消費人次、逾50億元營業額，為台中海線地區房市注入一劑強心針，尤其在台中捷運藍線啟動規劃的利多帶動下，包括遠雄、富宇、長虹、鋮豐、德光等建商紛紛進駐插旗。

而分析此區房市行情變化，以清水區為例，據實價登錄資料統計，此區2017年至2019年之間，土地平均單價從17.5萬元，迅速攀升至近35萬元，漲幅約一倍，而此區大樓預售推案房價，也逐漸往2字頭靠攏。

以新公開的鋮豐「青雲賦」為例，此案基地位於40米中華路、30米民族路與15米南華路交匯的黃金角地，更位處台中國際空港核心，周邊交通便利，如西濱高架、國三、國四、沙鹿交流道，清水車站更是未來捷運山手線的重點之一。

此案基地面積740坪，規劃二棟地上10樓、地下二層大樓建築，共有108戶住宅及2戶店面，25至28坪二房、33坪三房格局，每坪單價18萬至20萬元，含車位主力總價落在580萬至780萬元間，總銷7億元，對首購客層來說，負擔相對較輕。

在周邊生活機能方面，包括建國國小、清水國中及清水運五運動公園、市立圖書館清水分館等，都在10分鐘車程之內；另離台中國際機場、台中港、三井Outlet Park、清水第二市場、高美濕地、鰲峰親子公園也不遠。

「青雲賦」專案經理邱工銘表示，此案休閒設施並沒有因為單價親民而有打折，包括接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、兒童遊戲區、曬被區等應有盡有。

邱工銘表示，目前已購客層以在地區域客為主，還包括中科廠商、三井購物商場、關連工業區、中港加工區等從業人員，相當多元。