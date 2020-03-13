快訊

新冠肺炎大流行！西班牙宣布：全國進入緊急狀態

台中海線房市強強滾 鋮豐「青雲賦」公開即賣破五成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「青雲賦」規劃25至28坪二房、33坪三房格局，每坪單價18萬至20萬元，含車位主力總價落在580萬至780萬元間，對首購客層來說，負擔相對較輕。記者宋健生/攝影
「青雲賦」規劃25至28坪二房、33坪三房格局，每坪單價18萬至20萬元，含車位主力總價落在580萬至780萬元間，對首購客層來說，負擔相對較輕。記者宋健生/攝影

日商三井Outlet Park購物商場進駐台中港區，帶動海線地區房市前景看俏，尤其在台中市蛋黃區外溢效應帶動下，預售推案熱度持續升高，最新進場的鋮豐「青雲賦」，預約潛銷就賣破五成，備受市場矚目。

而「青雲賦」也是鋮豐建設繼「德芙」、「靜觀」、「藏穗」之後，在清水蛋黃區域的最新推案。

三井Outlet Park營運滿一週年，締造800萬消費人次、逾50億元營業額，為台中海線地區房市注入一劑強心針，尤其在台中捷運藍線啟動規劃的利多帶動下，包括遠雄、富宇、長虹、鋮豐、德光等建商紛紛進駐插旗。

而分析此區房市行情變化，以清水區為例，據實價登錄資料統計，此區2017年至2019年之間，土地平均單價從17.5萬元，迅速攀升至近35萬元，漲幅約一倍，而此區大樓預售推案房價，也逐漸往2字頭靠攏。

以新公開的鋮豐「青雲賦」為例，此案基地位於40米中華路、30米民族路與15米南華路交匯的黃金角地，更位處台中國際空港核心，周邊交通便利，如西濱高架、國三、國四、沙鹿交流道，清水車站更是未來捷運山手線的重點之一。

此案基地面積740坪，規劃二棟地上10樓、地下二層大樓建築，共有108戶住宅及2戶店面，25至28坪二房、33坪三房格局，每坪單價18萬至20萬元，含車位主力總價落在580萬至780萬元間，總銷7億元，對首購客層來說，負擔相對較輕。

在周邊生活機能方面，包括建國國小、清水國中及清水運五運動公園、市立圖書館清水分館等，都在10分鐘車程之內；另離台中國際機場、台中港、三井Outlet Park、清水第二市場、高美濕地、鰲峰親子公園也不遠。

「青雲賦」專案經理邱工銘表示，此案休閒設施並沒有因為單價親民而有打折，包括接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、兒童遊戲區、曬被區等應有盡有。

邱工銘表示，目前已購客層以在地區域客為主，還包括中科廠商、三井購物商場、關連工業區、中港加工區等從業人員，相當多元。

台中海線房市強強滾，鋮豐「青雲賦」買氣很旺，公開即賣破五成。記者宋健生/攝影
台中海線房市強強滾，鋮豐「青雲賦」買氣很旺，公開即賣破五成。記者宋健生/攝影

房市 Outlet 捷運

延伸閱讀

影/清水警方防疫 戶外偵訊嫌犯有全套防疫設備

《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

台中海線納骨塔位不足 議員王立任爭取近4500個塔位

有機小農進駐 林口三井outlet開賣

相關新聞

父親是小英基金會董事 虎航新董座人事遭藍委質疑

台灣虎航今天下午召開董事會，經董事會選任，由華航董事陳漢銘接任，許多航空業界人士表示，「不知此人是何方神聖」。由於陳漢銘...

台灣虎航改組 新任董事長陳漢銘上任

虎航董、總換人。台灣虎航原董事長暨總經理張鴻鐘昨（12）日因個人因素，辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今（13）日台灣虎...

全台房市329檔期縮兩成 台南市逆勢狂推200億

新冠肺炎疫情蔓延全球，對於房市買氣也連帶受到影響，根據591新建案統計，329檔期六都、新竹推案量約4,700億元，較去...

旗下台元紡織竹北廠傳6月關廠 裕隆集團：調整營運方向

裕隆集團旗下台元竹北廠今（13）日傳出最快6月底關廠。裕隆集團表示，旗下的台元紡織調整營運方向，針對今日市場的說法，裕隆...

是布也是電池！成大與康那香研發高科技儲能鎂布

成功大學材料系教授洪飛義研究團隊與台南不織布大廠康那香公司共同研發高科技鎂布充電電池，結合鎂陶瓷粉末與不織布，大約1元硬...

電動機車「雙新」出擊 熱炒買氣

電動機車補助較去年縮減，各家業者更積極推出對策刺激市場需求，新車款與新據點將是今年電動機車的主流。Gogoro看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬機車族換車商機，預計在2020年底進軍千家傳統機車行。

電動機車夯 搶市大戰開打

新冠肺炎疫情為機車帶來新商機，買氣不減反增，2月機車市場較去年同期大增四成，3月需求持續增溫，Gogoro昨（12）日全新Gogoro 3 Delight上市，積極搶攻機車市場；宏佳騰也因電動機車接單量倍增帶動銷售，成為在疫情延燒時期少數熱絡的產業。

好書導讀／優質專利護航 產業向前行

國際廠商間之專利訴訟戰遍及全球，影響相關供應鏈動向，更影響著企業間的競合。要在當前複雜環境突破重圍，企業必須專注於價值創造，運用創新思維並積極投入，才有機會從第一到唯一，航向市場藍海。創新構想若缺乏優質專利支撐，充其量只是曇花一現；掌握專利、技術，提升產品的價值涵量，企業才能取得優勢，維持領先。

顯而立見／數位轉型五指標

這幾年產業界倡議企業進行數位化的商業轉型，有著迫在眉睫的重要性。如心理學所描述，人對於未知事物的理解與感受是有階段性的，企業主是不是知道公司需要數位轉型？知道後有沒有辦法理解轉型後的目的與意義？就算理解後是否能認同轉型所需投入的資源？這些都是不同的層次判斷。

抵用券促銷 方便性擺第一

每當遇到外界環境產生重大變化，影響企業經營或人們的生活時，各國政府為振興產業，穩定經濟秩序，就會推出紓困方案，一方面協助業者度過難關，一方面鼓勵消費者多量消費，迎合經濟學家所主張的鼓勵消費政策。

健康產業 前景看好

鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了科技實力，行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中、副總統陳建仁展現台灣實力。他呼籲，台灣的大健康產業有未來，不要因為疫情中斷，散掉了好不容易凝聚起來的力量，台灣的科技加上生醫實力，可以繼續研發癌症治療方式與新藥，讓台灣站在世界前鋒。

台中亞緻大飯店 確定資遣194人

新冠肺炎疫情衝擊觀光餐飲，台中亞緻大飯店歇業，確定資遣194名員工，昨天再傳出「阿秋大肥鵝」太平店營運至3月底，20名員工有5人會回黎明店總公司、10人終止契約給資遣費、另5人已先離職。勞工局將針對亞緻飯店舉辦主題式徵才媒合就業，若短期無法順利就業，協助請領失業給付或參加職業訓練。

熱門新聞

郭台銘：老美不出門 衝擊經濟

立院三讀紓困特別預算 600億元一毛未刪

疫情造成市場人心崩潰 謝金河：歐盟可能會解體

網購口罩22元刷這張卡片全免費 只有六天動作要快

遭影射員工染疫 帆宣澄清沒有停工

金管會祭第一波穩市機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。